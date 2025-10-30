Antioquia publica nuevo cartel de los más buscados por violencia contra mujeres y niñas

Nuevo cartel con los rostros de dieciocho hombres señalados de cometer graves delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Foto: Cortesía.

La Gobernación de Antioquia reveló un nuevo cartel con los rostros de dieciocho hombres señalados de cometer graves delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información que permita dar con su ubicación y captura.

Los señalados enfrentan investigaciones por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio, según informó el gobernador, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que esta estrategia ya ha dado resultados para capturar a los agresores.

En el anterior cartel, integrado por quince sospechosos, nueve fueron capturados y otros se entregaron de manera voluntaria. Los restantes quedaron por fuera por vencimiento de términos, pero —según dijo— volverán a ser incluidos en próximas publicaciones.

“El segundo cartel que sacamos desde la Gobernación de Antioquia, son agresores, asesinos de mujeres y niñas. Hoy reiteramos este con dieciocho más buscados, ofreciendo recompensas de hasta $50 millones”.

Patrullas púrpuras

Como parte del refuerzo para combatir estos delitos, el gobernador Rendón anunció la llegada de 18 patrullas púrpuras —motos operadas por la Policía— a municipios y distritos clave, entre ellos La Ceja, El Peñol, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Caucasia, Marinilla, Sonsón, Andes y Rionegro.

La administración departamental pidió a la ciudadanía reportar información confidencial que contribuya a la captura de los responsables de estas agresiones contra las niñas y mujeres en la región.