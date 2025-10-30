Medellín

Antioquia publica nuevo cartel de los más buscados por violencia contra mujeres y niñas

Las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información que permita dar con los agresores.

Nuevo cartel con los rostros de dieciocho hombres señalados de cometer graves delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Foto: Cortesía.

Nuevo cartel con los rostros de dieciocho hombres señalados de cometer graves delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Foto: Cortesía.

La Gobernación de Antioquia reveló un nuevo cartel con los rostros de dieciocho hombres señalados de cometer graves delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información que permita dar con su ubicación y captura.

Los señalados enfrentan investigaciones por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio, según informó el gobernador, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que esta estrategia ya ha dado resultados para capturar a los agresores.

En el anterior cartel, integrado por quince sospechosos, nueve fueron capturados y otros se entregaron de manera voluntaria. Los restantes quedaron por fuera por vencimiento de términos, pero —según dijo— volverán a ser incluidos en próximas publicaciones.

Lea también:

“El segundo cartel que sacamos desde la Gobernación de Antioquia, son agresores, asesinos de mujeres y niñas. Hoy reiteramos este con dieciocho más buscados, ofreciendo recompensas de hasta $50 millones”.

Patrullas púrpuras

Como parte del refuerzo para combatir estos delitos, el gobernador Rendón anunció la llegada de 18 patrullas púrpuras —motos operadas por la Policía— a municipios y distritos clave, entre ellos La Ceja, El Peñol, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Caucasia, Marinilla, Sonsón, Andes y Rionegro.

La administración departamental pidió a la ciudadanía reportar información confidencial que contribuya a la captura de los responsables de estas agresiones contra las niñas y mujeres en la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad