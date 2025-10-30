Refuerzan seguridad del alcalde de Pueblorrico, Antioquia, tras amenazas en su contra

El alcalde de Pueblorrico, Cristian Zapata Ramírez, tendrá reforzado su esquema de protección luego de recibir un panfleto intimidatorio firmado por un supuesto grupo armado ilegal.

La comunicación, que circuló en las últimas horas y amenazaba al mandatario local y a funcionarios de su administración, surgió tras el traslado de varios detenidos desde la estación de Policía del municipio hacia otro centro carcelario.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, confirmó las amenazas, pero fue enfático en que no provienen de una estructura armada organizada, sino de delincuentes locales inconformes con el traslado de los capturados. También aclaró que la firma “Clan de la Sierra”, que aparece en el panfleto, no corresponde a ninguna organización criminal real.

Denuncia e investigación

El alcalde ya interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades, que avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables. Mientras tanto, la Policía adoptó medidas adicionales para garantizar su seguridad y la del equipo de gobierno.

Finalmente, el gobernador Andrés Julián Rendón, insistió en que las denuncias contra los alcaldes son investigadas para garantizar su seguridad y protección en el territorio.