Antioquia alcanzó niveles históricos en inversión extranjera en 2025

Antioquia

Antioquia vive uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, según el último informe de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La región no solo consolidó su recuperación tras la pandemia, sino que además está alcanzando cifras récord en inversión extranjera directa, cercanas a los niveles históricos de 2019.

Durante 2025, Antioquia ha recibido cerca de 400 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra cercana al récord histórico alcanzado en 2019, cuando llegó a 412 millones. Este repunte contrasta con el panorama nacional, donde la inversión extranjera cayó 17% en septiembre y acumula reducciones en ocho de los nueve meses del año.

Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la entidad destacó que la región continúa apostándole a la diversificación económica y al fortalecimiento de los sectores de alto valor agregado.

“Tenemos un sector público líder, tanto local como regional, tenemos un trabajo público privado muy articulado, y tenemos un ADN cultural de trabajar juntos, trabajar articulado articuladamente y eso yo creo que es el diferenciador de la región”, detalló Pulgarín Sierra.

Sectores que han impulsado el crecimiento económico de la región

El informe también resalta el buen comportamiento de la industria manufacturera, que incrementó su producción y ventas, y del turismo, que continúa en expansión y ya representa el 12% de la oferta de viviendas turísticas del país.

La creación de empresas en la jurisdicción de la Cámara aumentó 3,8%, dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional, lo que demuestra una dinámica empresarial activa y en crecimiento. Este impulso se tradujo en menores tasas de desempleo en todos los grupos poblacionales, gracias al dinamismo del sector privado, que genera el 86% de los puestos de trabajo en el departamento.

Actualmente, Antioquia aporta alrededor del 15% del PIB nacional y concentra el 25% de las exportaciones no tradicionales del país, consolidándose como uno de los motores económicos de Colombia. Para la Cámara de Comercio el buen desempeño del departamento se explica por la articulación entre los sectores público y privado, el liderazgo empresarial y el trabajo conjunto del ecosistema institucional.