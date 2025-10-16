Fenalco advierte riesgo para la economía regional tras atentado a una torre de energía en Bello

Fenalco Antioquia expresó su rechazo al ataque con explosivos perpetrado contra una torre de energía de EPM en el municipio de Bello, donde fue hallada una bandera alusiva al Frente 36 de las disidencias de las FARC. El gremio alertó que este hecho representa un grave riesgo para la seguridad, la infraestructura y la estabilidad económica del Valle de Aburrá.

Según el pronunciamiento, el atentado es una señal preocupante del acercamiento de grupos armados ilegales a zonas urbanas, con el propósito de sembrar temor y desestabilizar la vida social y productiva de la región.

Fenalco recordó que la infraestructura energética es esencial para el funcionamiento de comercios, industrias, hospitales y hogares, por lo que un ataque de este tipo podría tener efectos directos en la vida de las comunidades y la actividad empresarial.

¿Más presencia de la fuerza pública?

La organización gremial advirtió que estos hechos deterioran la confianza inversionista y aumentan la percepción de inseguridad entre quienes viven y trabajan en el Valle de Aburrá. Por eso, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales, así como a la Fuerza Pública y organismos de inteligencia, para reforzar la presencia en zonas estratégicas y proteger la infraestructura crítica de la región.

A propósito, la alcaldesa del municipio de Bello, Lorena González Ospina, manifestó que esta situación es muy preocupante, por lo que es rechazada de manera contundente, y solicita a la fuerza pública tomar acciones urgentes que eviten situaciones similares.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Gobierno se informó sobre la realización de patrullajes en puntos estratégicos donde se puedan reportar situaciones similares para garantizar la seguridad de los habitantes de esa población del norte del Valle de Aburrá.