UNGRD: chats señalan a Martha Peralta en presuntos direccionamientos de mercados en La Guajira

Olemdo López y la senadora Martha Peralta en el caso UNGRD

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio revela lo que sería un nuevo capítulo de presunta corrupción que la justicia aún no ha examinado en el escándalo de desvíos de dineros en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los chats que el condenado Olmedo López le entregó a la Fiscalía y a la Corte indican que, la senadora Martha Peralta habría pedido direccionar mercados y otros recursos de la UNGRD para tratar de cooptar a los voceros que vigilan el cumplimiento de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional con intereses políticos.

Chats entre Olmedo López y la senadora Martha Peralta Ampliar

El chat también revela que la senadora tendría influencias en Corpoguajira y en las actividades que la UNGRD hace en ese departamento.

¿Qué dicen los chats de Olmedo con la senadora sobre los mercados?

Hay dos informes de chats que fueron extraídos de dos celulares marca Iphone que eran propiedad de Olmedo López.

Eso chats datan de julio de 2023, allí se lee que los voceros de la sentencia de la Corte que ordenó proteger los derechos a la salud, agua y alimentación del pueblo Wayuu en La Guajira, al parecer, estaban siendo enamorados con dádivas, que eran mercados y otras ayudas humanitarias proporcionadas por la UNGRD ordenados por Olmedo López y la senadora Martha Peralta.

El chat del 8 de julio de 2023, la senadora Martha Peralta le escribe a Olmedo lo siguiente:

“Aquí la Unidad del Riesgo Nacional está entregando mercado con los 5 amigos y si tú los llamas dicen que tiene que ser con ellos porque es una orden”

“De los demás voceros me manifiestan la molestia por unas ayudas que sólo les entregaron a 5 voceros, creo que son mercados y ayudas humanitarias de Gestión del Riesgo”.

Otro chat. Data del 19 de julio de 2023. La senadora Martha Peralta lee escribe a Olmedo López.

“Hola doc (…) Viajaste a la Guajira siempre? Recuerda el espacio para los demás Voceros Wayu de la sentencia.

Olmedo le respondió solo hasta el día siguiente:

“Mi senadora. Dame los números los contacto”

La senadora le proporcionó dos contactos: el de Zolia Brito Inciarte, quien aparece como Representante Comunidades Indígenas en Corpoguajira.

Y el otro contacto es Irama Movil Gámez, una de las voceras para vigilar la sentencia de la Corte. Ellas dos estaban pendientes de las instrucciones de la senadora Peralta.

Olmedo responde: Lista la coordinación con el equipo.

La senadora Martha Peralta y el presunto interés en Corpoguajira

Hay un chat que data del 1 de diciembre de 2023. En esa conversación la senadora Martha Peralta le escribe a Olmedo López.

“¿Donde estás? Para que revisemos lo de Corpoguajira.

Olmedo respondió: Y cómo está el tema (…) al parecer se ha movido fuerte el actual director.

La senadora Peralta respondió: Holaa (…) Doc Ya gobierno definió a Stivinson Rojas pero debemos movernos temprano, podemos tener los 6 (se refiere a los seis representantes del consejo directivo de Corpoguajira).

Pero te necesitamos a las 7 am (…) Para reunirnos con ellos.

La senadora Martha Peralta citó a Olmedo ese 1 de diciembre en la Calle 19 # 7 a 03 para coordinar ese asunto.

El señor Stivinson Rojas que se menciona en ese chat, aspiró a ser el director de Corpoguajira, pero no llegó por falta de experiencia.

La advertencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ya había advertido del riesgo de intereses políticos en el nombramiento de voceros, además, que la multiplicación descontrolada de las figuras de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu es una práctica inconstitucional.

Justicia le dio toda credibilidad a Olmedo López

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la tutela que fue presentada por Carlos Ramón González Merchán marcó un punto clave en el caso de corrupción UNGRD.

El alto tribunal reconoció la veracidad y la importancia de las declaraciones de Olmedo López, señalando que su colaboración con la justicia ha sido seria, documentada y determinante para destapar una red de corrupción que involucró a altos funcionarios del Estado y congresistas.

El pasado 30 de agosto una jueza aprobó el principio de oportunidad a Olmedo López. Hasta el momento, la justicia colombiana ha validado todas las pruebas entregadas por Olmedo quien ha rendido más de 21 declaraciones y entregó una matriz que involucra a 27 altos funcionarios y congresistas.

Previo a la publicación de la nota, esta Unidad Investigativa trató de comunicarse con la senadora Martha Peralta, pero no tuvimos éxito.