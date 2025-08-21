Martha Peralta denuncia irregularidades en $20,7 billones para agua en La Guajira

Colombia

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta radicó una denuncia formal por presuntas irregularidades en la administración y ejecución de los recursos destinados al Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, que ascienden a más de $20,7 billones de pesos.

El documento se radicó ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitando una auditoría especial integral sobre la gestión fiscal, contractual y operativa de la Empresa de Servicios Públicos del departamento de la Guajira (ESEPGUA S.A. E.S.P.).

Según la auditoría de la Contraloría sobre los años 2018 a 2022, se encontraron 18 observaciones administrativas. De estas, 15 podrían tener consecuencias disciplinarias, 5 afectarían el manejo de recursos públicos (incidencia fiscal) y 1 podría tener implicaciones penales, por más de dos mil millones de pesos.

Peralta advierte que se han presentado problemas para que la gente del departamento tenga acceso a agua potable. Esto se debe a que algunas obras y proyectos están atrasados o incompletos. A pesar de esto, no se ha hecho una auditoría desde 2022 para revisar la situación y saber si ha habido una pérdida de dinero público.

“En 2024 manejaron cerca de $300 mil millones de pesos, recursos que no se ven en la región: comunidades sin agua, plantas inoperantes, contratos con múltiples prórrogas y recursos que no se transforman en soluciones reales”, expresó Peralta.

La solicitud busca garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia en la ejecución de proyectos vitales para el abastecimiento de agua en una de las regiones más golpeadas por la crisis hídrica en Colombia.