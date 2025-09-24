Olmedo López declaró en investigación contra Peralta, Chagüi y Trujillo por corrupción UNGRD

JUSTICIA

En la mañana de este 24 de septiembre Olmedo López asistió, por segunda vez en la semana, a declara en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de que declaró en el proceso seguido contra la congresista Berenice Bedoya en la mañana de este 23 de septiembre, Olmedo López asistió al despacho de la magistrada, Cristina Lombana, para declarar en el proceso que se sigue contra tres congresistas.

Estos tres congresistas son Martha Peralta del Pacto Histórico, Julio Elías Chagüi Flórez del partido de la U y Carlos Trujillo González del partido Conservador.

En estas diligencias ante la Corte Suprema de Justicia, se espera que Olmedo López reitere lo anunciado en su principio de oportunidad en cuanto a que los congresistas Peralta y Chagüi habrían tenido interés indebido en algunos contratos de la UNGRD.

En cuanto a Trujillo, recien nombrado en este escándalo, se espera que se aclare su vinculación en la investigación.

Los exasesores que también declararon en el caso

En la tarde de este 23 de septiembre la magistrada Lombana tomó el testimonio de cuatro exasesores del gobierno. Su testimonio es clave para conocer el enlace que existia con el legislativo.

Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda.

exasesora del Ministerio de Hacienda. Kevin Fernando Henao , exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior.

, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior. Juan José Oyuela , exdirectivo del INVIAS.

, exdirectivo del INVIAS. Jaime Ramírez Cobo, exasesor del la Presidencia.

Cabe resaltar que estos asesores han sido llamados y vinculados en distintas etapas de este entramado de corrupción.

En el caso de Andrea Ramírez, dice la investigación, sabría la matriz que se manejana en el Ministerio de Hacienda para la asignación de proyectos, sobretodo para los congresistas de las comisiones económicas.

Por su parte, el exasesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo, al parecer el enlace entre el E jecutivo y el Congreso de la República. Se le relaciona en algunas conversaciones con Olmedo López, exdirector de la unidad, y Sneyder Pinilla, ex subdirector del Manejo del Riesgo, para la asignación de proyectos.

Entretanto, a Juan José Oyuela, exdirector de operación y ejecución del INVIAS, habría sido el enlace entre esa entidad y el Ministerio de Hacienda, en dónde se entendía con Andrea Ramírez.

Declaraciones de Olmedo López en la Fiscalía

Durante un extenso interrogatorio de más de cuatro horas ante la Fiscalía, Olmedo López, testigo clave en el caso de la UNGRD, reveló el papel que la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico habría jugado en la presunta contratación irregular de 2.125 millones de pesos destinada a la recuperación de jagüeyes en Riohacha.

La orden de proveeduría SME-189 de 2023, emitida el 25 de octubre de 2023, tenía como objetivo el “suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas para la respuesta y recuperación de los eventos acaecido en el territorio del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira”, y fue adjudicado a Inversiones IRL SAS, con sede en Neiva.

“En septiembre de 2023, la senadora pide una cita para que la atienda en la UNGRD y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira.”

Este encuentro quedó registrado en la minuta de acceso a la entidad, en manos de la Fiscalía.

Durante la reunión, según López, se acordó que los contratistas serían Jorge Riscala e Isaac Riscala. Posteriormente, la senadora Peralta habría hecho una solicitud especial: “Terminada la reunión con la senadora, me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio”.

Ahora, el mismo señalamiento pesa contra el congresista por Córdoba, Julio Elías Chagüi Flórez, por participar presuntamente del direccionamiento de contratos de la UNGRD en el municipio de Sahagún.

Entre las pruebas más relevantes están conversaciones de WhatsApp entre Chagüi y Sneyder Pinilla, donde se detallan aspectos de un proyecto en valorado en 28.000 millones de pesos. En estos mensajes también se menciona al exministro Luis Fernando Velasco.