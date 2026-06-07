Defensoría lanza campaña para actuar contra la trata de personas en medio del Mundial 2026

Justicia

La Defensoría del Pueblo lanzó la campaña #PásaloPorElVAR, que busca no solo generar conciencia frente a la trata de personas, sino también mantener a la ciudadanía alerta frente a las diferentes formas de explotación y al tráfico de migrantes en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

La campaña busca que las personas verifiquen, analicen y reporten posibles riesgos de este tipo de violencia, que suele incrementarse durante grandes eventos internacionales.

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Además, la Defensoría busca sensibilizar a los colombianos que asistirán al evento internacional “sobre situaciones que pueden pasar desapercibidas detrás de ofertas de empleo, viajes, hospedajes o servicios vinculados al Mundial, así como sobre los riesgos de vulneración de derechos humanos”.

El trabajo forzado en obras de construcción, la explotación en hoteles y servicios turísticos, las redes de explotación sexual, el trabajo infantil, la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, el empleo doméstico en condiciones de encierro y abuso, las jornadas laborales sin descanso, la retención de documentos para restringir la libre movilidad de las personas y las deportaciones sin respeto al debido proceso son algunas de las conductas que se enmarcan dentro del horror que ocurre con la trata de personas en todas sus formas.

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La Defensoría también hizo un recuento de los hechos ocurridos en los mundiales más recientes.

En Brasil 2014 se reportaron casos relacionados con explotación sexual, trata de niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas vulnerables y trabajo informal en el comercio ambulante.

En Rusia 2018 se documentaron retrasos salariales, condiciones laborales precarias y restricciones contractuales para trabajadores migrantes.

En Qatar 2022, las principales alertas estuvieron asociadas a jornadas excesivas de trabajo, retención de pasaportes y altos niveles de dependencia contractual.

Amnistía Internacional señaló que cerca de dos millones de personas migrantes integraban la fuerza laboral de ese país y alertó sobre miles de casos asociados al trabajo forzado y la explotación laboral.