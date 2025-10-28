Corte niega tutela y mantiene medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González por UNGRD

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, en contra de una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La Sala con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa, confirmó la medida de aseguramiento en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La Corte determinó que los argumentos de González sobre irregularidades en el procedimiento y en la valoración de pruebas para los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, ya habían sido debidamente analizados por el Tribunal y no constituían una vía para revocar la medida mediante tutela.

“El Tribunal explicó al recurrente las razones por las que la declaración rendida por el exdirector de la UGNRD resultaba creíble y, aunque al promover la tutela, GONZÁLEZ MERCHÁN manifestó que aquel incurrió en contradicciones y que el señalamiento obedecía a que también se encuentra en situación procesal adversa, no sustentó la afirmación en tal sentido, lo que además resulta improcedente en tutela”, indicó la Corte.

Además, se mantiene circular roja de Interpol

En cuanto a la pretensión de anular la Circular Roja de Interpol en contra del exdiretor del DAPRE, la Sala con ponencia del magistrado Gerardo Babosa, determinó que la solicitud era improcedente.

“Sin embargo, tal solicitud se torna improcedente, pues además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia, en los términos del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, se niega”, indica el magistrado Castillo.

Por otro lado, teniendo en cuenta que Gónzalez es prófugo de la justicia y aparentemente está con asilo en Panamá, la Corte Suprema decidió públicar al auto admisorio y todas las actuaciones en la pagina web.

“Ante la imposibilidad de notificar personalmente y por correo electrónico a las partes, súrtase este trámite por aviso fijado en la secretaria de la Sala y a través de la publicación del auto admisorio en la página web de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de enterar a las personas que puedan verse afectadas en el desarrollo de este trámite constitucional”, indica la Corte.

¿Por qué se le investiga a Carlos Ramón González?

Para la justicia colombiana, existe evidencia suficiente para inferir que, el exdirector del Dapre y del DNI, fue el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3 mil millones a Iván Name y $1 mil millones a Andrés Calle a cambio de agilizaran el trámite de las reformas sociales del Gobierno.

Ambos expresidentes del Congreso, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota por estos hechos.

González, habría ordenado el pago de esos millonarios sobornos para comprar respaldo político en el Congreso para tramitar las reformas del gobierno en el legislativo.