900 familias afectadas por inundaciones en El Bagre: piden ayuda del Gobierno Nacional

El Bagre, Antioquia

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una grave emergencia en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde alrededor de 900 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí.

De acuerdo con las autoridades, los locales comerciales siguen siendo la zona más afectada por las inundaciones, lo que ha generado un colapso en la movilidad y afectaciones materiales considerables.

“El río Nechí y el Tigüí se desbordaron. Incluso tenemos también la quebrada de Villa desbordada, y eso nos tiene en un colapso. Todos los barrios del centro están inundados, que es la parte comercial, y otras zonas del municipio también lo están”, explicó el alcalde de El Bagre, Marco Fidel Trespalacio.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) ha entregado ayudas humanitarias en jornadas anteriores y apoya con maquinaria para atender la emergencia. No obstante, el mandatario local señaló que no han recibido apoyo a nivel nacional y pidió ayuda urgente del Gobierno para asistir a las familias damnificadas y evitar nuevos desbordamientos.

Las autoridades de El Bagre continúan en monitoreo permanente de los niveles de los afluentes y evalúan los daños en viviendas, vías y establecimientos comerciales afectados por las inundaciones.

Alerta por fuertes lluvias en Antioquia

El departamento permanece en alerta ante el riesgo de inundaciones por el comienzo de la temporada de La Niña, que ya ha causado emergencias en otros municipios del Occidente y Nordeste antioqueño.

En municipios como Vegachí, las intensas precipitaciones dejaron como saldo la muerte de un niño de 6 años y 300 familias afectas por el desbordamiento del río. Mientras que en Dabeiba una avenida torrencial provocó la muerte de cuatro personas, siete quedaron heridas y tres continúan desaparecidas.