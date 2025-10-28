Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con la goleada del Pasto al Pereira en fecha 18
Se aprieta la lucha por los últimos cupos a cuadrangulares.
El fútbol colombiano no da espera y este lunes 27 de octubre arrancó la fecha 18 de la Liga 2025-II. La jornada se extenderá hasta el jueves 30 y podría definir más equipos clasificados a los cuadrangulares finales.
Es preciso recordar que por ahora Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Fortaleza tienen su cupo asegurado a la siguiente ronda.
Pasto 4-0 Deportivo Pereira
La jornada inició con el particular duelo entre Pasto y Deportivo Pereira, el cual terminó con goleada 4-0 en favor de los nariñenses. Patrick Preciado (19′), Yoshan Valois (50′), Satiago Jiménez (62′) y Facundo Boné (77′) anotaron los goles del partido.
Así como ocurrió en la fecha anterior, el cuadro matecaña tuvo que jugar nuevamente con el equipo sub-20, luego de no solucionarse los problemas con el plantel profesional por falta de pagos.
Partidos de la fecha 18 de Liga
Martes 28 de octubre
- Águilas Doradas vs. Envigado (4PM)
- Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar (6:10PM)
Miércoles 29 de octubre
- Equidad vs. Fortaleza (4PM)
- Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga (6:10PM)
- Junior vs. Independiente Santa Fe (6:10PM)
- Millonarios vs. Once Caldas (8:20PM)
Jueves 30 de octubre
- Unión Magdalena vs. Deportes Tolima (4PM)
- Boyacá Chicó vs. América de Cali (6:10PM)
- Llaneros vs. Atlético Nacional (8:20PM)