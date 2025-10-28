Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con la goleada del Pasto al Pereira en fecha 18

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con la goleada del Pasto al Pereira en fecha 19 / Colprensa

El fútbol colombiano no da espera y este lunes 27 de octubre arrancó la fecha 18 de la Liga 2025-II. La jornada se extenderá hasta el jueves 30 y podría definir más equipos clasificados a los cuadrangulares finales.

Es preciso recordar que por ahora Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Fortaleza tienen su cupo asegurado a la siguiente ronda.

Pasto 4-0 Deportivo Pereira

La jornada inició con el particular duelo entre Pasto y Deportivo Pereira, el cual terminó con goleada 4-0 en favor de los nariñenses. Patrick Preciado (19′), Yoshan Valois (50′), Satiago Jiménez (62′) y Facundo Boné (77′) anotaron los goles del partido.

Así como ocurrió en la fecha anterior, el cuadro matecaña tuvo que jugar nuevamente con el equipo sub-20, luego de no solucionarse los problemas con el plantel profesional por falta de pagos.

Partidos de la fecha 18 de Liga

Martes 28 de octubre

Águilas Doradas vs. Envigado (4PM)

Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar (6:10PM)

Miércoles 29 de octubre

Equidad vs. Fortaleza (4PM)

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga (6:10PM)

Junior vs. Independiente Santa Fe (6:10PM)

Millonarios vs. Once Caldas (8:20PM)

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima (4PM)

Boyacá Chicó vs. América de Cali (6:10PM)

Llaneros vs. Atlético Nacional (8:20PM)

