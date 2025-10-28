Precio del café HOY, 28 de octubre en Colombia: ¿sigue cayendo su valor?

La Federación Nacional de Cafeteros siempre ha velado por el bienestar de los caficultores en el territorio colombiano, apoyando iniciativas que sirvan como posibles herramientas y ayudas que faciliten el cultivo del café, puesto que muchas familias dependen de este grano.

Recientemente, la FNC hizo presencia en el Cesar, Bolívar y La Guajira, ya que detallaron que en estos departamentos, alrededor de 11.985 familias que trabajan en 20.332 hectáreas de tierra que se distribuyen en fincas y veredas de la región. Es por ello que, esta entidad cafetera, celebra que estos territorios aún tengas y mantengan la tradición cafetera.

Por otro lado, varios funcionarios se han reunido con los caficultores de estos departamentos para exaltar y felicitar el trabajo de los campesinos por su arduo trabajo, recordándole a la comunidad una vez más que, el café, más allá de ser solo una bebida tradicional, también es un lenguaje y legado que tiene Colombia.

Precio interno del café seco HOY, 28 de octubre, según la FNC

Según el informe diario de la FNC, el precio que se estableció para el café este 28 de octubre es de $2.869.000 COP, representando una disminución de $21.000 pesos colombianos, pues el día de ayer, 27 de octubre, su cotización fue de 2,848,000 COP, por otro lado, el valor de la pasilla contenida es de 10,000 Kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣8️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/duF2NjiWzO — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 28, 2025

Precio del café en las principales ciudades del país para este 28 de octubre

El precio que se muestra aquí se tiene como respaldo el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros, un punto a tener en cuenta es que los valores son con base al cierre que haya tenido la bolsa de Nueva York en el día. Así se cotiza en las principales ciudades:

Armenia — Carga: 2,848,500 | Kilo: 22,788 | Arroba: 284,850

Bogotá — Carga: 2,847,250 | Kilo: 22,778 | Arroba: 284,725

Bucaramanga — Carga: 2,846,875 | Kilo: 22,775 | Arroba: 284,688

Buga — Carga: 2,849,250 | Kilo: 22,794 | Arroba: 284,925

Chinchiná — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

Cúcuta — Carga: 2,846,375 | Kilo: 22,771 | Arroba: 284,638

Ibagué — Carga: 2,847,625 | Kilo: 22,781 | Arroba: 284,763

Manizales — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

Medellín — Carga: 2,847,625 | Kilo: 22,781 | Arroba: 284,763

Neiva — Carga: 2,846,750 | Kilo: 22,774 | Arroba: 284,675

Pamplona — Carga: 2,846,500 | Kilo: 22,772 | Arroba: 284,650

Pasto — Carga: 2,846,500 | Kilo: 22,772 | Arroba: 284,650

Pereira — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

Popayán — Carga: 2,848,625 | Kilo: 22,789 | Arroba: 284,863

Santa Marta — Carga: 2,850,125 | Kilo: 22,801 | Arroba: 285,013

Valledupar — Carga: 2,847,750 | Kilo: 22,782 | Arroba: 284,775

