La Agencia Nacional de Tierras ha entregado más de 9 mil hectáreas a campesinos en el Tolima

Entrega de predios en municipios del Tolima. / Suministrada por Unidad de Restitución de Tierras

Tolima

La Agencia Nacional de Tierras ha entregado en el Tolima más de 9 mil hectáreas en terrenos a campesinos en el marco de la implementación efectiva del acuerdo de paz así lo manifestó Juan Felipe Harman, director de esta entidad del orden nacional.

“Es un balance significativo para el Tolima, aunque podemos hacer mucho más de eso estamos convencidos, estamos hablando de la entrega de 9 mil hectáreas, 900 de ellas a comunidades étnicas”, dijo Juan Felipe Harman.

Por otra parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras resaltó que, se han entregado también más de 20 mil hectáreas en materia de formalización “Muchos elementos que son fundamentales en la participación efectiva del campesinado en el marco de la implementación del acuerdo de paz”.

También sostuvo que estas estrategias hacen parte del proceso para potenciar el movimiento campesino y las comunidades indígenas, pero otra parte hacer una mejor redistribución de tierras en el Tolima.

¿Cómo va la constitución de la Zona de Reserva Campesina en Chaparral?

En el marco de la Reforma Agraria, el Gobierno Nacional en el Tolima avanza con la constitución de la Zona de Reserva Campesina Chaparral, Tierra, Vida y Paz. Esta iniciativa integra a 88 veredas, 3 corregimientos y cerca de 73.000 hectáreas, marcando un paso decisivo hacia el desarrollo rural, la protección del territorio y la construcción de paz en el departamento.

“Esta zona de reserva campesina será muy valiosa para el Tolima y el país, esperamos seguir avanzando de manera oportuna con esta iniciativa del Gobierno Nacional”, resaltó Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Dato: en la actualidad la Agencia Nacional de Tierras tiene un convenio con la Sociedad de Activos Especiales con el fin de hacer entrega efectiva a campesinos de bienes que están en la actualidad indebidamente ocupados.

Durante más de una década, la Agencia Nacional de Tierras y los campesinos trabajaron de manera constante y comprometida en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC, logrando que hoy sea una realidad.

¿Qué son las Zonas de Reserva Campesina?

Las Zonas de Reserva Campesina, creadas por la Ley 160 de 1994, son áreas geográficas legalmente protegidas, concebidas para salvaguardar la vocación agrícola y cultural de los territorios rurales. Su propósito es garantizar que las familias campesinas permanezcan en el campo, con seguridad jurídica sobre la tierra y condiciones que fortalezcan sus derechos, su producción y su identidad.