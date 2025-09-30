Precio de la carga de café hoy en Colombia para este 30 de septiembre, según la FNC

Recientemente, se ha venido presentando una fluctuación significativa en el precio del dólar, pues desde hace meses ha tenido un decrecimiento en su valor, ya que se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Esto puede significar un problema para los caficultores, pues del dólar depende la cotización que llegue a tener la carga de café.

En un artículo publicado por el diario La República, se detalló que, según analistas y expertos en la economía cafetera, señalaron que si el dólar sigue cayendo, esto podría representar una depreciación en el precio interino para el café. Pese a esta información, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ASOEXPORT), explicó que si bien era un panorama preocupante, hay factores interesantes que pueden amortiguar el impacto.

Precio de la carga de café HOY, 30 de septiembre, según el cierre de la bolsa de Nueva York

La Federación Nacional de Cafeteros, presentó en su informe diario el precio del café por carga, teniendo como referente la bolsa de Nueva York. Según esto, su cotización para este 30 de septiembre es de 2.889.000 COP.

Esto representa un alza de $11.000 pesos, pues el día de ayer, 29 de septiembre, su precio fue de 2.878.000 COP. De igual manera, la pasilla por pergamino contenida, se sigue cotizando igual, en 10.000 COP/kg.

Por otro lado, según la plataforma Investing, para este 30 de septiembre, el precio del café en dólares se cotiza en 374.20 USD, representando un crecimiento del 0,54%, esto quiere decir, una ganancia de 2 USD en su valor.

Precio del café en las principales ciudades del país para este 30 de septiembre, según la FNC

Estos son los precios que fijo la Federación Nacional de Cafeteros para el café en las principales ciudades del país:

ARMENIA - Carga: 2,889,500 | Kilo: 23,116 | Arroba: 288,950

- Carga: 2,889,500 | Kilo: 23,116 | Arroba: 288,950 BOGOTÁ - Carga: 2,888,250 | Kilo: 23,106 | Arroba: 288,825

- Carga: 2,888,250 | Kilo: 23,106 | Arroba: 288,825 BUCARAMANGA - Carga: 2,887,875 | Kilo: 23,103 | Arroba: 288,788

- Carga: 2,887,875 | Kilo: 23,103 | Arroba: 288,788 BUGA - Carga: 2,890,250 | Kilo: 23,122 | Arroba: 289,025

- Carga: 2,890,250 | Kilo: 23,122 | Arroba: 289,025 CHINCHINÁ - Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938

- Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938 CÚCUTA - Carga: 2,887,375 | Kilo: 23,099 | Arroba: 288,738

- Carga: 2,887,375 | Kilo: 23,099 | Arroba: 288,738 IBAGUÉ - Carga: 2,888,625 | Kilo: 23,109 | Arroba: 288,863

- Carga: 2,888,625 | Kilo: 23,109 | Arroba: 288,863 MANIZALES - Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938

- Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938 MEDELLÍN - Carga: 2,888,625 | Kilo: 23,109 | Arroba: 288,863

- Carga: 2,888,625 | Kilo: 23,109 | Arroba: 288,863 NEIVA - Carga: 2,887,750 | Kilo: 23,102 | Arroba: 288,775

- Carga: 2,887,750 | Kilo: 23,102 | Arroba: 288,775 PAMPLONA - Carga: 2,887,500 | Kilo: 23,100 | Arroba: 288,750

- Carga: 2,887,500 | Kilo: 23,100 | Arroba: 288,750 PASTO - Carga: 2,887,500 | Kilo: 23,100 | Arroba: 288,750

- Carga: 2,887,500 | Kilo: 23,100 | Arroba: 288,750 PEREIRA - Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938

- Carga: 2,889,375 | Kilo: 23,115 | Arroba: 288,938 POPAYÁN - Carga: 2,889,625 | Kilo: 23,117 | Arroba: 288,963

- Carga: 2,889,625 | Kilo: 23,117 | Arroba: 288,963 SANTA MARTA - Carga: 2,891,125 | Kilo: 23,129 | Arroba: 289,113

- Carga: 2,891,125 | Kilo: 23,129 | Arroba: 289,113 VALLEDUPAR - Carga: 2,888,750 | Kilo: 23,110 | Arroba: 288,875

