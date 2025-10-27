Precio del café para este 27 de octubre, en el cierre de la bolsa de Nueva York, según la FNC

¡Tendencia a la baja! Precio café HOY 26 de junio en Colombia: FNC indica valor oficial de la carga. Imagen de fondo de Canva

El precio del café en dólares puede variar dependiendo el comportamiento que tenga esta moneda durante la semana, ya que puede ser cambiante. Para Colombia, su precio se cotizó por debajo de lo habitual, pues antes, estuvo cerca a los $3.900 pesos.

Según Investing, plataforma dedicada a presentar indicadores económicos en tiempo real, junto al comportamiento de productos e insumos, estableció que para este 27 de octubre, el precio del café en dólares es de 388.90 USD, representando una disminución del 3,50%, esto quiere decir, un decrecimiento de 14,10 USD.

Precio del café en la Bolsa de Nueva York, para este 27 de octubre

A diario la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe en el que muestra diferentes balances en cuanto al comportamiento de este grano y demás. Teniendo en cuento lo anteriormente mencionado, el precio del café para este 27 de octubre, es de 2,848,000 COP, por otro lado, el valor de la pasilla contenida es de 10,000 Kg/COP.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia, para este 27 de octubre, según la FNC

Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en estas ciudades son las siguientes:

Armenia — Carga: 2,848,500 | Kilo: 22,788 | Arroba: 284,850

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,847,250 | Kilo: 22,778 | Arroba: 284,725

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,846,875 | Kilo: 22,775 | Arroba: 284,688

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,849,250 | Kilo: 22,794 | Arroba: 284,925

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,846,375 | Kilo: 22,771 | Arroba: 284,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,847,625 | Kilo: 22,781 | Arroba: 284,763

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,847,625 | Kilo: 22,781 | Arroba: 284,763

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,846,750 | Kilo: 22,774 | Arroba: 284,675

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,846,500 | Kilo: 22,772 | Arroba: 284,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,846,500 | Kilo: 22,772 | Arroba: 284,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,848,375 | Kilo: 22,787 | Arroba: 284,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,848,625 | Kilo: 22,789 | Arroba: 284,863

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,850,125 | Kilo: 22,801 | Arroba: 285,013

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,847,750 | Kilo: 22,782 | Arroba: 284,775

Desde hace días su valor ha caído, y esto se debe en parte a los constantes cambios que se ha presentado, además, aparte de esto, muchos caficultores y entre otros sectores, mostraron su preocupación por la inestabilidad diplomática que está atravesando el país. Asimismo, el gerente de la FNC, Germán Bahamon, hizo un llamado a priorizar el bienestar de todos, por encima de ideologías.

A su vez, gremios también invitaron a que todo se lleve con calma, pues muchos de insumos que necesitan para cuidar y exportar en cuanto a sus cultivos, dependen del mercado internacional.

