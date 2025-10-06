El Magdalena proyecta 17 millones de kilos de café en una cosecha que moverá a 15 mil recolectores

Magdalena

En la Sierra Nevada de Santa Marta ya se comienzan a recoger las primeras cerezas de café, dando inicio oficial a la cosecha cafetera en el departamento del Magdalena, temporada que marca uno de los momentos más esperados del año para las familias campesinas que viven del cultivo del grano.

Municipios como Ciénaga, Fundación, Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta se preparan para semanas de intensa labor, con altas expectativas en la calidad del café gracias a las condiciones climáticas favorables y a la maduración uniforme de los frutos.

De acuerdo con el Comité de Cafeteros del Magdalena, se requerirán alrededor de 15 mil recolectores para atender la demanda de mano de obra que genera la temporada.

“La cosecha cafetera no solo es un ciclo productivo, es también un encuentro con nuestras raíces y con el esfuerzo de miles de familias que mantienen viva esta tradición en las montañas del Magdalena”, destacó Sara Illidge, directora del Comité Departamental de Cafeteros.

Por su parte, Salvador Ospina, presidente del Comité de Cafeteros del Magdalena, afirmó que este año las expectativas son positivas, “el clima ha sido generoso y eso se refleja en la calidad del grano. Esperamos una cosecha que supere las metas del año anterior y consolide la reputación del café de la Sierra Nevada en los mercados nacionales e internacionales”.

Desde la Administración Distrital, Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico, resaltó el impacto social y económico de la temporada, “cada cosecha representa empleo, dinamismo y bienestar para las zonas rurales. Nuestro compromiso es seguir acompañando a los caficultores con asistencia técnica y programas de fortalecimiento productivo”.

Con el inicio de la cosecha, el Magdalena reafirma su posición como una de las regiones cafeteras más emblemáticas del Caribe, donde la tradición, sostenibilidad y calidad se entrelazan para mantener viva la herencia del café de la Sierra Nevada de Santa Marta.