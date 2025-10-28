Cae en Andes integrante de “La Terraza” señalado de varios homicidios en el Suroeste antioqueño

Andes, Antioquia

Un golpe contra la estructura criminal “La Terraza” se dio en el municipio de Andes, donde fue capturado Cristian Camilo Gallego Montoya, alias “Bollo”, presunto sicario y coordinador de homicidios al servicio de ese grupo delincuencial organizado que tiene presencia en el Suroeste antioqueño.

La operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, el Grupo de Operaciones Especiales y el Ejército Nacional. Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un teléfono celular que ahora es analizado como posible fuente de información sobre otras actividades delictivas.

Presunto responsable de homicidios selectivos

El capturado tenía orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Andes, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación; “El procedimiento se llevó a cabo mediante la materialización de una orden de allanamiento en este municipio, casco urbano, donde fue capturado este sujeto por orden judicial. Se le atribuye concierto para delinquir con fines de homicidio” explicó el Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante del Departamento de la Policía de Antioquia.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Bollo” habría coordinado durante los últimos cuatro años la distribución de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos en Andes. Las autoridades lo vinculan con dos crímenes ocurridos en 2025: el del joven Santiago Usme Piedrahita, el 1 de julio en el barrio El Poblado, y el de Eduar Augusto Aristizábal, asesinado el 29 de agosto en la Plazoleta Santa Rita.

Golpe a la estructura de “La Terraza”

Según la Policía Nacional, alias “Bollo” ejercía como cabecilla y enlace entre los mandos de “La Terraza” y los sicarios encargados de mantener el control sobre las rentas ilegales en el municipio.