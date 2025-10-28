Bienes entregados por “Cuco” Vanoy están mal administrados: magistrada calificó de vergonzoso

Medellín, Antioquia

Hace 16 años, el exjefe paramilitar Ramiro “Cuco” Vanoy entregó bienes muebles e inmuebles en el Bajo Cauca antioqueño para reparar a las víctimas del conflicto. Se trata de fincas rurales, lotes urbanos, una clínica abandonada e incluso ganado, con un valor estimado de 94 mil millones de pesos. No obstante, estos activos siguen sin cumplir su propósito. En audiencia pública, la magistrada de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, Beatriz Eugenia Arias Puerta, señaló que la administración de la Unidad de Administración de Bienes de la UARIV ha sido deficiente y riesgosa.

“La mayoría de los bienes que usted está informando hasta el momento o están ocupados indebidamente, sin que se hayan tomado las acciones legales por parte de la UARIV, o están en los contratos de arrendamiento… Es una pésima administración de lo que espero esté tomando nota la Procuraduría para que haga su intervención”, afirmó la magistrada, quien calificó el manejo como “desastroso, vergonzoso, irresponsable”.

Contratos concentrados en una sola sociedad

El informe presentado en audiencia reveló que varios predios en Cáceres fueron arrendados a la misma empresa: Uribe Zapata Asociados, que tendría todos los contratos en mora.

“Qué pena, pero eso da lugar a pensar por qué se están haciendo contratos con una única persona jurídica… absolutamente todos los bienes que están arrendados están en mora en el pago”, cuestionó Arias Puerta.

La magistrada alertó que, por la falta de acciones jurídicas, los ocupantes ilegales podrían terminar adquiriendo derechos sobre las tierras.

Arrendamientos irrisorios

Los bienes que debían ser fuente de reparación están generando pérdidas. Según el informe, predios que valen miles de millones de pesos fueron arrendados por montos de entre 100 mil y 400 mil pesos mensuales.

Además, varias propiedades acumulan deudas desde 2017 y corren el riesgo de ser rematadas únicamente para cubrir impuestos municipales, en lugar de beneficiar a las víctimas.

Procuraduría: “se revictimiza a las víctimas”

La representante del Ministerio Público advirtió que esta situación representa un nuevo golpe contra quienes esperan reparación.

“Siento, su señoría, que la UARIV está revictimizando a las víctimas con la no administración seria, oportuna, clara y eficaz de estos bienes. En principio, solicitarle a la Judicatura que en la decisión se ordene la compulsa de copias a la autoridad competente para que investigue penal y disciplinariamente estos hechos”, manifestó la procuradora.

Fiscalía: negligencia comparable a “culpa grave”

El fiscal delegado coincidió con las críticas y señaló que la administración de los bienes no es un simple error administrativo.

“Esta no es grave. Esta es completamente negligente e imprudente… coincide precisamente con esa definición que trae el Código Civil de la culpa grave, que es aquella que ni aún las personas negligentes e imprudentes cometerían para el manejo de sus negocios”, aseguró el funcionario.

Transferencias a la Agencia Nacional de Tierras

El apoderado de las víctimas denunció que algunos predios del Fondo de Reparación fueron transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin pago, y posteriormente adjudicados a personas que no forman parte del proceso de Justicia y Paz.

“Se tienen unos bienes que todavía estaban en trámite y se entregaron a la Agencia Nacional de Tierras sin pagar. Y la Agencia Nacional de Tierras los adjudicó a víctimas que no están dentro del proceso de Justicia y Paz… valores catastrales de hace 20, 30 o 40 años… mientras tanto, las verdaderas víctimas no reciben nada”, denunció el representante.

Riesgo de pérdida total

La magistrada y los intervinientes advirtieron que, si no hay medidas inmediatas, estos bienes se convertirán en un lastre financiero y dejarán de cumplir con su propósito de reparar a las víctimas del paramilitarismo.

El llamado de la Sala de Justicia y Paz, la Procuraduría, la Fiscalía y las víctimas es a que se inicien investigaciones penales y disciplinarias, y a que la administración de los bienes entregados por “Cuco” Vanoy cumpla realmente con su fin de reparación.