Caso Miguel Uribe Turbay: Hipótesis más fuerte es que Segunda Marquetalia ordenó el homicidio

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, habló de la captura de Simón Pérez Marroquín alias ‘El Viejo’, afirmando que con esta se confirma que la Segunda Marquetalia es el grupo criminal que está detrás del homicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Esta persona sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe. A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio que sería la Segunda Marquetalia”, explicó el general Rincón.

El general informó que ‘El Viejo’ habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del precandidato presidencial.

Destacó que esta captura se suma a las nueve detenciones previas realizadas en el marco del mismo caso, todas puestas a disposición de la justicia.

El general Rincón agradeció el trabajo conjunto entre las distintas instituciones del Estado:

“Elevamos un reconocimiento especial a la Fiscalía General de la Nación, a nuestra Fuerza Aeroespacial de Colombia y a todas las fuerzas militares que apoyaron esta investigación desde los puntos de inteligencia para lograr este resultado”.

¿Qué tiene que ver la Segunda Marquetalia?

Estas declaraciones confirman lo dicho por autoridades colombianas en otras ocasiones, de que el homicidio del senador Miguel Uribe podría estar relacionado con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.

De acuerdo con la investigación, esta estructura habría ordenado el crimen como parte de una estrategia para enviar un mensaje político y consolidar su poder en territorios donde mantiene influencia.

La captura de Simón Pérez Marroquín, alias El Viejo, presentada por la Policía Nacional, refuerza la hipótesis de que el asesinato no fue un hecho aislado, sino una acción planificada y ejecutada bajo órdenes directas de la organización que continúa operando en el suroccidente del país con vínculos en el narcotráfico y otras economías ilegales.