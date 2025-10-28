“Avance significativo para esclarecer los hechos”: familia de Miguel Uribe por captura de ‘El Viejo’

La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de víctimas dentro del proceso penal que se adelanta por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, destacó la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”.

Leer: Capturan a alias El Viejo, intermediario de quienes dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe

La captura de este hombre, noveno persona en caer por este crimen, se produjo en un operativo de la Policía Nacional en el departamento del Meta.

Alias “El Viejo” es el señalado enlace entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios contratados para ejecutarlo.

“Este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de verdad y justicia (...) Confiamos en que este avance permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos que rodearon los lamentables hechos, reafirmando el compromiso institucional y ciudadano con la verdad, la justicia y la no impunidad”, señala el penalista Mosquera.

La tarde de este martes 28 de octubre, la Fiscalía presentara ante un juez a este criminal para legalizar su captura y proceder con su judicialización.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Leer:Amenazan de muerte a fiscal que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: confirma Fiscalía

¿Quién es el noveno capturado por el crimen de Miguel Uribe? : Antecedentes

Caracol Radio conoció que alias “El viejo” o “Tulio”, era el principal dinamizador de la comercialización de drogas y del tráfico de armas de fuego en Bogotá.

Habría estado recluido entre 2013 y 2014 en la cárcel de Acacías, Meta, junto a alias “El Hermano” y “Chipi”. Además, coordinó el traslado de alias “Gabriela”, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles en Caquetá.

El hombre, enlace de quienes dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay, registra antecedentes por hurto calificado, homicidio, lesiones personales у porte ilegal de armas de fuego.