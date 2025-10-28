Alcaldía de Montería decreta medidas excepcionales de seguridad vial para Halloween 2025

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen Garcia, expidió el Decreto 0358 de 2025, adoptando medidas provisionales que regulan la circulación de vehículos automotores durante las festividades de Halloween.

La norma, fundamentada en la Constitución Política, el Código Nacional de Tránsito y el Código de Seguridad Ciudadana, busca garantizar la seguridad vial, el orden público y la protección de la ciudadanía, especialmente de niños, niñas y familias que participan en actividades tradicionales como la recolección de dulces.

Lea aquí: Montería siembra su futuro verde: Alcalde revela diseño del Parque Botánico Las Lagunas

La disposición prohíbe, en todo el perímetro urbano de Montería, la realización de caravanas, rodadas, desfiles o concentraciones masivas de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motociclos, motocarros, automóviles y camionetas, desde las 12:00 del mediodía del 30 de octubre hasta las 11:59 de la noche del 2 de noviembre de 2025.

Según el decreto, se considera caravana o rodada la circulación simultánea, coordinada o espontánea de cinco o más vehículos que generen perturbaciones al tránsito o la convivencia. Esta medida responde al análisis delictivo del 31 de octubre de 2024, que evidenció un aumento del 300% en lesiones personales, 500% en hurtos y 700% en lesiones por siniestros viales, fenómenos asociados a aglomeraciones vehiculares no autorizadas.

Restricción al tránsito de motos con parrilleros

Adicionalmente, se establece una restricción temporal al tránsito de motocicletas, motociclos o motocarros con acompañante o parrilero, aplicable desde las 10:00 de la noche del 31 de octubre hasta las 4:00 de la tarde del 1° de noviembre de 2025.

Lea también: De ser llamado “elefante blanco” a una realidad: así nació la Universidad del Sur de Montería

El decreto argumenta que el uso de cascos o disfraces durante estas actividades dificulta la identificación de infractores, incrementando los riesgos para la seguridad ciudadana. No obstante, ambas prohibiciones contemplan excepciones para vehículos de emergencia, servicios públicos esenciales, instituciones de seguridad, salud, socorro, transporte de valores y distribución de bienes de primera necesidad, siempre que cuenten con la debida acreditación.

Proteger la vida y la tranquilidad

El alcalde Kerguelen Garcia enfatizó que “estas disposiciones no buscan afectar la movilidad de quienes usan responsablemente sus vehículos, sino proteger la vida y la tranquilidad de miles de familias y niños que disfrutan de la noche de Halloween. La seguridad de Montería está por encima de cualquier interés particular”.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Policía Metropolitana, implementará operativos de control, patrullajes preventivos y puntos de verificación móviles, priorizando un enfoque pedagógico.

Le puede interesar: La Alcaldía de Montería decreta la prohibición absoluta de los picós en la zona urbana

María Fernanda López, secretaria de Tránsito, señaló que “nuestro objetivo es evitar aglomeraciones vehiculares y comportamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Invitamos a todos los monterianos a celebrar con responsabilidad y en familia”.

El incumplimiento de lo dispuesto acarreará las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El decreto, que entró en vigencia tras su publicación, estará vigente hasta el 2 de noviembre de 2025, marcando un precedente en la gestión preventiva de riesgos durante festividades masivas en la ciudad.