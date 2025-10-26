Córdoba culmina con éxito sus V Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2025

Montería

Un colorido desfile por las calles de Ciénaga de Oro marcó la clausura de los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba 2025, organizados por la Gobernación a través de Indeportes Córdoba.

El evento, desarrollado entre el 4 y el 25 de octubre, reunió a atletas de 14, 15 y 16 años en disciplinas que incluyeron nuevas modalidades como BMX y juegos electrónicos.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara expresó su orgullo por los deportistas, afirmando que “aquí en estos Juegos no hubo perdedores ni hubo ganadores. Esto es un proceso”.

Durante la ceremonia se reconocieron los esfuerzos de los municipios en el medallero, destacando a Montería, Lorica, Planeta Rica y Cereté por sus resultados.

El director de Indeportes, Luis Aldana Dumar, agradeció el compromiso de entrenadores, voluntarios y su equipo, señalando que “el éxito de estas justas refleja el trabajo en equipo y el nivel deportivo que hoy exhiben nuestros municipios”.

La logística del evento contó con un amplio grupo de voluntarios, mientras que las mascotas Mía y Cordó se robaron el cariño del público.

Juegos 100% financiados

El financiamiento de los juegos fue asumido al 100% con recursos de la Tasa Prodeporte, una política pública respaldada por el mandatario departamental.

El acto de clausura, amenizado por bandas folclóricas y cuadros vivos, culminó con el apagado de la llama olímpica a cargo del gobernador Zuleta Bechara. Se anunció que la próxima edición, los VI Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba 2026, se realizará del 15 de agosto al 12 de septiembre, rindiendo homenaje a las glorias deportivas del departamento.

El cierre artístico contó con las presentaciones de Juan Palaú, Samuel Morales y Criss & Rony, finalizando con un espectáculo pirotécnico que iluminó el cielo de Ciénaga de Oro.