La Alcaldía de Montería decreta la prohibición absoluta de los picós en la zona urbana

Montería aplica la Ley contra el Ruido y prohíbe los picós en el perímetro urbano.

Montería

En una decisión dirigida a poner fin a la contaminación auditiva y restaurar la convivencia pacífica, la Alcaldía de Montería expidió el Decreto 0309 de 2025 que prohíbe de forma categórica la realización de cualquier evento público o privado que utilice equipos de amplificación sonora tipo ‘picó’ dentro del perímetro urbano del municipio.

La medida administrativa se tomó como respuesta directa a las numerosas y reiteradas quejas presentadas por la comunidad, que reportaba una perturbación constante debido al volumen extremo de estos espectáculos, los cuales afectaban el descanso, la salud auditiva y la tranquilidad de los barrios.

El alcalde encargado de Montería, Daniel Eduardo Patrón Pérez, fundamentó la decisión en el derecho colectivo a un ambiente sano.

Esta medida busca proteger la salud física y mental de los ciudadanos. Recientemente, en un evento público el alcalde Hugo Kerguelén manifestó haber recibido un volumen significativo de quejas de comunidades enteras que ya no podían más con el ruido desmedido que vulneraba su paz y su descanso. Por esta razón se está aplicando la ley para garantizar la convivencia”.

El decreto se enmarca en el cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, conocida como la ‘Ley contra el Ruido’, la cual reconoce oficialmente la contaminación acústica como un factor de afectación directa al bienestar de la población y otorga herramientas a las autoridades locales para tomar acciones contundentes.

Nuevos requisitos y vigilancia

La disposición no implica el fin de estas expresiones culturales, pero sí su reubicación. Una decisión similar se tomó durante la administración del alcalde Carlos Ordosgoitia en el 2023.

Según el decreto, los eventos que utilicen estos equipos solo podrán realizarse fuera del límite urbano, previa obtención de un permiso expedido por la Secretaría de Gobierno Municipal y el cumplimiento de todos los requisitos legales de sonido y convivencia.

La tarea de vigilar el cumplimiento de esta prohibición y aplicar las medidas correctivas recaerá en la Policía Nacional. Los agentes de autoridad estarán facultados para intervenir estos eventos e imponer las sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a quienes infrinjan la norma.

La comunidad urbana de Montería había intensificado sus reclamos en los últimos meses, argumentando que los niveles de decibeles generados en estas fiestas excedían por mucho los límites permitidos, convirtiendo el ruido en un problema de salud pública y de constante vulneración de sus derechos.

Con esta decisión, la administración busca devolver la tranquilidad a las calles de la ciudad.