Luis Ballesteros encabeza la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Córdoba tras ganar consulta

Montería

El 26 de octubre de 2025, se llevó a cabo la consulta interna de la coalición Pacto Histórico en el departamento de Córdoba, con el objetivo de definir su candidatura a la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la Delegación Departamental del Estado Civil, la jornada electoral registró una participación del 11.55%, equivalente a 161.770 votantes de un potencial de 1.400.415. De las 762 mesas instaladas, todas reportaron resultados, lo que permitió un conteo completo y transparente.

En este proceso, Luis Fernando Ballesteros Meza emergió como el candidato más votado, al obtener 46.692 apoyos, lo que representa una amplia mayoría dentro de la organización política.

Le siguieron Miguel Leonardo Martín Peña con 31.575 votos y Claudia Leonor Jiménez Martínez con 22.523. Completan la lista Cilenia Gregoria Salcedo Montaúvo con 11.988 votos, Ezio Fernando Montes Hoyos con 10.505, María Clemencia García Sanclemente con 5.583 y Manuel Enrique Navarro Díaz con 5.003. En total, la organización sumó 133.869 votos válidos, acompañados por 6.773 nulos y 21.128 no marcados.

Ballesteros: agradecimiento y unidad

Tras conocerse los resultados, Ballesteros se dirigió a la prensa y a sus simpatizantes con un mensaje de agradecimiento y unidad.

“Estoy muy agradecido, primero con Dios, luego con los campesinos, con las organizaciones sociales, personas sin tierras, los periodistas que han sido de gran apoyo”, expresó.

El ahora cabeza de lista destacó el papel fundamental de los movimientos sociales y de su compañera de luchas políticas Yalenis Mazón, a quien reconoció como “un pilar fundamental en este proceso”.

Asimismo, hizo un llamado explícito a la cohesión entre las fuerzas progresistas: “Los invito a que juntemos las fuerzas no solamente de los que hoy participaron en esta contienda, sino a todos aquellos progresistas de distintos partidos, a los líderes de organizaciones”.

Por una credencial de los tradicionales

Ballesteros enfatizó el carácter histórico de su triunfo, señalando que “por primera vez los progresistas van a tener representación y estoy completamente seguro que vamos a arrancarle una credencial en la Cámara a los sectores tradicionales del departamento de Córdoba”.

Subrayó que su victoria es un reflejo de la madurez política de las bases populares: “Queda demostrado que un hijo del pueblo, de la base popular, sí puede ser representante”.

Hizo especial mención a su origen humilde, recordando las palabras de su madre: “El hijo de una madre comunitaria, el hijo de un vendedor de plátano, el hijo de un trabajador informal, sí podemos llegar a instancias de poder”.

En sus palabras, el líder social también se refirió a los desafíos venideros. “Tenemos que seguir ahondando en la unidad. Todos los sectores alternativos debemos sumarnos a este enorme esfuerzo para poder derrotar a los mismos de siempre”, afirmó.

Ballesteros hizo un llamado a la consolidación de una fuerza política amplia y diversa que permita llevar las demandas populares al Congreso de la República.

“Separados no vamos a ganar; unidos, vamos a vencer”, recalcó, extendiendo una convocatoria abierta a medios de comunicación, organizaciones sociales y movimientos políticos para construir una representación auténtica y alejada de las élites tradicionales.

Cambio en las dinámicas políticas

Con este triunfo, Luis Fernando Ballesteros no solo se consolida como la figura más representativa del progresismo en Córdoba, sino que también simboliza un cambio en las dinámicas políticas regionales.

Su discurso, centrado en la unidad popular, la defensa de la vivienda digna y la reforma agraria, resuena en amplios sectores que históricamente han estado excluidos de las instancias de poder.

El desafío ahora será traducir este respaldo en una campaña sólida de cara a las elecciones legislativas de marzo, donde aspira a convertirse en el vocero de las comunidades cordobesas en el Congreso de la República.