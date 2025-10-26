Este martes se habilitarían estaciones Aguacatala y Poblado de la Línea A del Metro

Medellín

Luego de una semana de la emergencia tras hallarse una socavación entre las estaciones Aguacatala y Poblado, el Metro de Medellín informó que el próximo martes 28 de octubre la Línea A podría restablecer su operación comercial con normalidad.

En el último balance, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, confirmaron que se completó la reparación de la socavación ocurrida el pasado 20 de octubre, y que la vía férrea en el tramo ya fue reinstalada, marcando un avance clave.

“Ya se tapó el hueco, ya se instaló de nuevo la vía férrea y se está en todas las pruebas que son necesarias para tener las condiciones de seguridad absolutas para el funcionamiento ya para los usuarios. Yo quiero felicitar al Metro de Medellín, quiero felicitar a todo el equipo del Metro, porque aquí no se ha parado ni de día, ni de noche, ni con la lluvias”, expresó el alcalde Gutiérrez.

Avances en los trabajos para superar la emergencia

Actualmente, se trabaja en 17 puntos críticos a lo largo del río Medellín, y se mantiene la proyección de finalizar todos los arreglos el próximo martes 28 de octubre, tras someter las obras a pruebas técnicas rigurosas que garanticen la seguridad de los usuarios. Sin embargo, el Metro informó que si las pruebas y la consolidación completa de la red férrea se realizan con éxito, la reactivación total del servicio podría adelantarse.

Entre las acciones realizadas en la reparación se incluyen limpieza y adecuación del terreno, enrocado y relleno con concreto del pozo de socavación. Se utilizaron más de 650 toneladas de materiales, como roca, concreto, balasto, geotextil y bolsas de cemento, logrando conformar una barrera estructural que protege la banca ferroviaria y estabiliza el terreno.

Durante la contingencia, el flujo de pasajeros se mantuvo relativamente estable, con una disminución de apenas un 15 %, lo que refleja la efectividad de la conexión temporal entre Poblado y Aguacatala.