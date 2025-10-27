¿Sigue bajando? Precio del dólar HOY, 27 de octubre en Colombia, según Banco de la República

¿Bajó? El precio del dólar en Colombia cierra semana por debajo de los 4.300 pesos: TRM 9 de mayo

En el pasado mes de agosto, mientras entraban en vigencia las tarifas arancelarias que fueron impuestas por Donald Trump a diferentes países, Estados Unidos realizaba diferentes excepciones a un país vecino, con quienes debido a un tratado de libre comercio, establecieron diferentes medidas para mejorar sus relaciones comerciales.

Se trataba de Canadá, un país integrante del ‘T-MEC’, un tratado conjunto con Estados Unidos y México, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), quienes luego del anuncio de las tarifas arancelarias, decidieron suprimir los impuestos que eran aplicados a productos de Estados Unidos, y esto mismo, realizó el país norteamericano de vuelta.

Luego de esto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que luego de estas decisiones, su país tenía el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos, y, por otro lado, Trump elogió las decisiones tomadas por su país vecino, además de a su primer ministro, asegurando que era “una muy buena persona”.

Lea también: ¿El dólar de Canadá vale lo mismo que el de Estados Unidos?: estas son las diferencias

Las medidas recientes

Pues bien, el pasado 25 de octubre, Trump anunció que realizaría un aumento del 10% a los impuestos de Canadá, lo que llevaría a la suspensión de diálogo bilateral. Este anunció, que fue realizado por medio de un espacio televisivo, fue justificado en que el gobierno canadiense, uso un discurso de Ronald Reagan en contra de los gravámenes, lo que, según Trump, se trataba de algo sacado de contexto y demostraba un comportamiento “atroz”.

Conozca más información aquí: Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia?

El precio del dólar tuvo una disminución respecto a su último valor de apertura presentado, pues cayó cerca de $15 pesos colombianos para el día de hoy, gracias a lo cual, logra mantenerse por debajo de la barrera de los $3.900 pesos, sin embargo, aún no logra descender de los $3.800

Según esto, y con base en la información que se presenta en la página web del Banco de la República, el precio de la divisa estadounidense para hoy, 27 de octubre, es de $3.858 pesos colombianos por cada dólar.

Lea también: ¿En qué consiste la propuesta para evitar nuevos aranceles de Estados Unidos para Colombia?

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Los precios que encuentra a continuación, no representan el valor de alguna entidad específica, pues son el reflejo de un promedio ponderado de las transacciones realizadas en dólares en diferentes casas de cambio y entidades bancarias.

Bogotá D.C. — Compra: $3,822 | Venta: $3,930

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,754 | Venta: $3,901

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,827 | Venta: $3,960

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,820 | Venta: $3,860

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,830 | Venta: $3,930

Le podría interesar: Marco Rubio excluye a Colombia de aranceles, pero confirma sanciones contra Gustavo Petro y familia

Precio del Euro en Colombia HOY 27 de octubre

Según la información publicada en la página web ‘Investing’, donde se encuentran diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el precio del euro para HOY, 27 de septiembre, tuvo un leve incremento del 0,20%, que se ve reflejado en su precio como un crecimiento cercano a los $8 pesos.

Con base en esto, el precio de la divisa que es usada en ciertos países que integran la Unión Europea, el día de hoy, es de $4.513 pesos colombianos por cada euro.

Otras noticias: ¿Qué está pasando con la migración ante las políticas restrictivas en Europa y EE. UU.?