¿El dólar de Canadá vale lo mismo que el de Estados Unidos?: estas son las diferencias

Al igual que el peso, el dólar es una de las divisas más difundidas en el mundo, ya que muchos países la adoptaron como su moneda oficial. Si bien el caso más representativo en Estados Unidos, uno de sus vecinos más cercanos, Canadá, también cuenta con su propia versión.

En el caso de Estados Unidos, el dólar se creó en 1792 con la aprobación de la Coinage Act, el cual estableció que la moneda se dividiría en 100 centavos, tal como sucede en la actualidad. Por su parte, Canadá decidió adoptar su propia moneda en lugar de la libra esterlina del Reino Unido. Esto comenzó a partir del 1 de julio de 1858 como una respuesta a la generalización de su par estadounidense.

Evidentemente, el dólar estadounidense tiene un mayor reconocimiento en el mundo con respecto al canadiense, ya que los Acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, y la cotización del petróleo por medio de esta divisa lo consolidaron como un referente económico. Sin embargo, esta no es la única diferencia que se maneja entre ambas monedas.

Diseño de sus billetes

Tanto Estados Unidos como Canadá manejan los mismos valores en cada uno de sus billetes (5, 10, 20, 50 y 100 dólares). Sin embargo, su diseño y los símbolos que hay son completamente diferentes. El primero tiene el rostro de figuras como George Washington, Abraham Lincoln o Benjamin Franklin. Mientras que en el segundo se pueden apreciar a la reina Isabel II o Robert Borden, quien fue fundamental en la independencia canadiense.

Tasa de cambio

Un aspecto que diferencia a ambas monedas es el valor que tienen en el mercado. En este caso, un dólar estadounidense equivale a 0,73 canadienses, lo que significa que el primero tiene una cifra más alta que el segundo.

En ese orden de ideas, un dólar de Canadá tiene un menor poder adquisitivo a nivel internacional frente a la divisa de Estados Unidos.

Países de circulación

El dólar de Canadá solamente tiene circulación en el interior del país, así como en algunas zonas en la frontera con Estados Unidos. Por su parte, el dólar estadounidense tiene una gran difusión a nivel mundial, ya que países como Micronesia, Timor Oriental o Puerto Rico también lo adoptan como su moneda oficial.

Asimismo, naciones en Latinoamérica como Ecuador y Estados Unidos se pasaron al dólar desde comienzos del siglo XXI, dejando atrás el sucre y el colón, respectivamente.

Política monetaria

El dólar de Estados Unidos tiene una mayor influencia a nivel mundial a través de la Reserva Federal, la cual se encarga de regular las tasas de interés y la masa monetaria a partir de la inflación y el empleo que se maneje dentro del país. A su vez, esto determina su cotización frente a otras divisas alrededor del mundo.

Entretanto, el Banco de Canadá toma decisiones similares. Sin embargo, estas solamente están enfocadas en la economía local, por lo que no genera un efecto directo sobre otras monedas a nivel internacional.

Es importante señalar que la economía canadiense también depende de las exportaciones de recursos naturales y del comercio que maneja con Estados Unidos.