¿Qué está pasando con la migración ante las políticas restrictivas en Europa y EE. UU.?

En Hora20 una mirada hacia la migración, un fenómeno que viene cambiando en todo el mundo por cuenta de las decisiones de gobiernos como el de Estados Unidos y varios países europeos. El análisis a lo implica la reducción de la migración en esos países, los efectos en frentes como la fuerza laboral y el uso desproporcionado de la fuerza en cuanto a deportaciones. Una mirada también a lo que está pasando con los flujos migratorios cuando las personas buscan salir de sus países de origen y hoy no encuentran a donde ir.

Lea también: Nuevas políticas migratorias de EE. UU. reconfiguran el mapa de movilidad en América Latina

Lo que dicen los panelistas

Allison Wolf, profesora y coordinadora de Posgrados de la Universidad de los Andes, planteó que se está viendo un esfuerzo grande de buscar y eliminar personas y ciudadanos latinos o de otros países y etnias que no quieren, “realmente la administración Trump intenta recrear la constitución racial y étnica de EE.UU.. Algo que estamos viendo y es más conceptual con la redefinición de quién es un migrante irregular y una conexión cuestionable entre criminalidad y la migración”. Detalló que se está redefiniendo esa categoría legal o no legal, “cuando se suspenden programas como protección temporal, pero también se ignora constitución y se ignora refugio y asilo en EE.UU., entonces muchos deportados están legalmente y tienen protección, tienen visas vigentes y de repente se eliminó el programa”.

Abel Núñez, director Ejecutivo de la organización Centro de Recursos Centroamericanos de Washington, D.C -CARECEN, detalló que la administración Trump está cambiando el marco de ley bajo el cual el migrante se puede quedar, “se cambia cómo se puede ajustar para ser ciudadano, eso en lo técnico, pero han aumentado la aplicación de la ley migratoria de una manera más fuerte y pública. Tenemos ahora que las cortes, el sector judicial les ha dado la libertad de usar tácticas en contra de las comunidades latinas. La Corte Suprema dictaminó que si se viste de una manera o la forma como habla, agentes migración tienen más libertad de acosar, no necesita prueba de que esté sin permiso, solo el hecho de verse latino es lo suficiente para molestar, eso ha creado que la fuerza de inmigración y dentro de eso está ICE, pero también patrulla fronteriza y todo esto actúa en partes donde no actuaban antes, se les amplía el marco de operación más allá de la frontera”.

Para Esmeralda Flores, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en México, abogada y por años ha estudiado lo que las dinámicas en la frontera con Estados Unidos, hay preocupación por eliminar medios legales, “creo que la narrativa que se maneja de que solo detienen criminales claramente no es cierto porque si fueran redadas, no pasarían en lugares de trabajo o las cortes que es donde la gente se presenta, no pasaría fuera de las escuelas, entonces la narrativa es algo que se maneja bien y convence personas de que esto es criminalización”.

Detalló que en el caso de México sí se ha visto que las mexicanos son devueltos, se reciben personas de distintas nacionalidades, “pro no hay transparencia en cuanto al proceso, México los recibe y los envía a su lugar de origen porque pocos se pueden establecer en México”.

Gemma Pinyol, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, experta en políticas migratorias, resaltó que lo que ocurre en Estados Unidos es similar a lo que pasa en Europa, “pero la mayoría de la migración en Europa no entra irregularmente. La mayoría de la población que entra en países de la UE, entra regularmente, la pregunta es entonces qué pasa cuando han entrado, muchos entran con visados de turistas y se quedan de manera irregular y eso abre una pregunta importante y es qué tipo de mercados de trabajo tenemos que permite que haya irregulares trabajando, no es una cosa de la condición, es trabajo irregular, el tema de inflexión debe estar en ese espacio y cómo son personas que contratan”.

Frente a cómo ha cambiado el panorama en la región, dijo que la política de Merkel hace 10 años fue una anomalía frente a la acogida de refugiados sirios, “en adelante la narrativa ha sido criminalizar la inmigración irregular, esto se extiende a la regular, con lo que hace Trump y afecta también refugiados. El derecho de asilo es muy importante y se entiende como clave en el modelo mundial y lo que ha pasado es que lo que fue excepción con Merkel es el endurecimiento ahora de control y entrada a UE para limitar también a los que buscan refugio.

Nicholas Dale Leal, periodista de El País, edicición Estados Unidos, planteó que las autoridades son hábiles en la forma como se despliegan, en medida por las lecciones aprendidas de la primera administración Trump, “lo que hacen es decretar estados de emergencia y eso elimina restricciones y por lo tanto, en realidad no hay debido proceso que se aplique a los migrantes”, remarcó que los arrestan y detienen en las cortes migratorias y que en este momento desafortunadamente la Corte Suprema no ha logrado detener los abusos o que se respete el debido proceso.