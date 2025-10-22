¿En qué consiste la propuesta para evitar nuevos aranceles de Estados Unidos para Colombia?

Presidente Petro y encargado en negocios de EE.UU, Jhon McNamara, se reúnen en Casa de Nariño

La advertencia del gobierno de Estados Unidos frente al posible aumento de aranceles para Colombia, sigue generando incertidumbre ante las afectaciones que podrían impactar a la economía del país.

El anuncio lo hizo el mandatario Donald Trump, quien después de denominar al presidente Petro como un “líder del narcotráfico”, dijo que su Gobierno planea anunciar el aumento de aranceles para Colombia.

Aunque, hasta el momento, no han anunciado nuevos aranceles para Colombia, el presidente Gustavo Petro ya tiene un plan para evitar este nuevo incremento.

El presidente Petro aclaró que se trata de decisiones administrativas sobre aranceles, por el bien del país y con el fin de evitar nuevos impuestos para los productos colombianos.

“El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino al interés nacional”, señaló el presidente Petro.

¿Cuál es el plan?

1. Aplicar cero arancel para la producción alimentaria y la agroindustrial que exporte Colombia a EE. UU.., y recuperar la propuesta de las preferencias arancelarias como contraprestación de la lucha colombiana contra el narcotráfico.

2. Promover estímulos del gobierno de EE.UU. hacia las empresas estadounidenses que comercialicen productos agroindustriales, para garantizar contratos de largo plazo con los campesinos y la compra de mercancías para la sustitución de cultivos ilícitos.

3. Buscar la estructuración de un tratado mundial para la persecución de bienes y capitales de los capos del narcotráfico de la cocaína.