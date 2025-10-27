¿Se pierde el día libre de cumpleaños si no lo tomo a tiempo? Esto debe saber

Entre algunos de los beneficios que ofrecen las empresas a sus trabajadores se encuentra el día de cumpleaños. Los empleados pueden pedir un día libre según las normativas de cada empresa pública o privada.

Aunque las empresas privadas en Colombia no están obligadas a dar un día libre por cumpleaños, porque este es un beneficio que no está regulado por ley general y no aplica a todos los sectores. Algunas empresas lo ofrecen como política interna o por negociación con sindicatos, mientras que un proyecto de ley reciente busca que sea un derecho para todos los empleados, incluidos los del sector privado.

Proyecto de ley: Existe un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que busca establecer el día libre por cumpleaños como un derecho para todos los empleados , tanto del sector público como del privado.

Beneficios: La iniciativa busca reconocer a los trabajadores y fortalecer su bienestar, permitiendo que puedan descansar y celebrar su día.

Impacto en el empleo: La propuesta ha tenido buena acogida, y de aprobarse, podría convertirse en un beneficio laboral generalizado en el futuro

¿Si quiere pedir libre el día de cumpleaños, tiene alguna fecha de vencimiento?

Para aquellas empresas que implementan el día de cumpleaños libre, no tiene una fecha de vencimiento universal; depende enteramente de las políticas de cada empresa, que pueden indicar que se toma en el mismo día, que se puede postergar a una fecha cercana, como el día hábil siguiente si el cumpleaños cae en fin de semana, o que la política no está definida y se debe gestionar como un día de vacaciones o permiso.

Normas comunes:

Día hábil siguiente: Si su cumpleaños cae en un día no hábil (sábado o domingo), algunas empresas conceden el descanso el siguiente día hábil, previa autorización.

Si su cumpleaños cae en un día no hábil (sábado o domingo), algunas empresas conceden el descanso el siguiente día hábil, previa autorización. Plazo para posponer: Algunas empresas permiten aplazar el día libre un tiempo determinado, como hasta 15 días después de la fecha, pero siempre con la autorización del superior.

No acumulable: El beneficio suele ser un día al año y no se puede acumular, sumar a las vacaciones ni canjear por dinero.

Qué debe hacer:

Consulte las normas internas: Revise el manual del empleado, el contrato de trabajo o pregunte a Recursos Humanos para conocer las reglas específicas de su empresa.

Solicite con anticipación: Informe a su jefe con antelación para que pueda organizarse y autorizar su ausencia. Esto es fundamental para evitar problemas.

Si no hay política, use sus vacaciones: Si la empresa no contempla este beneficio, la opción más sencilla es tomar un día de vacaciones que debe ser solicitado con tiempo, o un permiso no remunerado si no quiere usar sus vacaciones.