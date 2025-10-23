Se viene Halloween: cinco planes para compartir en familia y disfrutar la magia de la celebración

Octubre es uno de los meses más esperados por muchas personas en Colombia por la celebración de Halloween que tiene lugar el día 31 de este mes. Esta época del año se ve marcada por los disfraces que utilizan los niños para salir a pedir dulces en las calles en compañía de sus padres.

Si bien esta es una festividad propia de los menores de edad, hay algunos adultos que también se involucran con ellos para disfrazarse, pintarse la cara o el cabello, o usar alguna máscara y salir a pedir dulces durante la noche del 31 de octubre.

¿Qué tanto celebran el Halloween los colombianos?

Más allá del ambiente que se vive en torno al Halloween, esta también se convierte en una ocasión para que las familias compartan tiempo de calidad, fortalezcan sus vínculos y fomenten la creatividad en los más pequeños. De hecho, una encuesta realizada por Fenalco reveló que el 70% de los colombianos participa en alguna actividad relacionada a esta fecha, ya sea con sus amigos, sus seres queridos o también dentro de su misma comunidad.

Estos factores hacen que esta tradición se convierta en una de las celebraciones más esperadas y disfrutadas durante el año en el país. Por lo tanto, existen una serie de planes y actividades que las personas pueden realizar junto con sus hijos para festejar al máximo la noche del 31 de octubre.

Crear planes en casa: Cocinar galletas o cupcakes temáticos, diseñar disfraces con materiales reciclados o decorar el hogar fomenta la creatividad y fortalece la unión.

Organizar una búsqueda de dulces: En este caso, puede optar por preparar una "cacería" con pistas y retos estimula la curiosidad y el trabajo en equipo.

Ver películas en familia: Elegir historias de fantasía o sustos ligeros según la edad promueve el diálogo, el sentido crítico y la imaginación de los niños.

Realizar actividades al aire libre: La actividad más común durante el Halloween es salir a pedir dulces. Sin embargo, también pueden salir disfrazados al parque para promover la alegría, la confianza y la inocencia en los niños.

Vivir experiencias temáticas: Hay planes que se llevan a cabo en hoteles o centros recreativos durante esta jornada. Allí, los niños podrán aprovechar los talleres y juegos disponibles para generar momentos memorables en familia.

“Halloween es una oportunidad ideal para fortalecer los lazos familiares a través de experiencias compartidas. Al decorar, diseñar disfraces o salir juntos a pedir dulces, las familias crean recuerdos que estimulan la imaginación, promueven la comunicación y refuerzan el sentido de pertenencia“, explica Christian Prieto Nieto, administrador de Recreación de Compensar.

¿Qué día se celebrará el Halloween en 2025?

El calendario marca que para este año 2025 la celebración del Halloween tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre. Tanto niños como padres de familia pueden aprovechar la noche después de sus ocupaciones diarias para salir disfrazados y pedir dulces en familia como parte del vínculo familiar que promueve esta ocasión.

Por otra parte, la fecha empalma con el puente festivo de Todos los Santos, por lo que las familias tendrán la oportunidad de viajar, descansar o hacer actividades al aire libre entre el 1 y el 3 de noviembre.