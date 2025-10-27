Uso de células madre: regeneración física, mental y sexual ¿Cómo funcionan?

Las células madre, tienen dos propiedades que las diferencian de las demás, y le dan la importancia que tiene en el cuerpo de los seres humanos, primero, pueden renovarse por sí solas, es decir, una sola célula madre, puede crear más de su mismo tipo, y, por otro lado, pueden hacer un proceso que se conoce diferenciación, mediante el cual, se transforman en células especializadas con funciones específicas, pues se pueden convertir en sanguíneas, musculares o nerviosas.

Además, con los avances de la ciencia, se ha descubierto la manera de utilizar este tipo de células para retrasar el envejecimiento, y no se trata solamente de procedimientos estéticos que mejoren la apariencia, sino de un verdadero cambio que ayude a que el proceso natural del envejecimiento celular, sea más lento.

Lea también: Corte recuerda obligación de las EPS para retirar biopolímeros por malas prácticas estéticas

Sustento científico de los tratamientos con células madre

Esto, que suena poco creíble, tiene un sustento científico que lo respalda, pues se ha establecido que el envejecimiento se encuentra estrechamente relacionado con el tamaño de los telómeros (los extremos o puntas de los cromosomas). Recuerde que los cromosomas, son estructuras formadas por diferentes sustancias, entre ellas, ADN, razón por la cual, es donde se encuentra almacenada la mayor parte de la información genética de los seres vivos.

Según esto, se ha encontrado que estas puntas de los cromosomas, o telómeros, pueden ser tratados o modificados, lo que tendría un efecto directo en la expansión de la vida y bienestar de una persona, tal como lo afirma el doctor Carlos Guerrero Silva, médico ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y PHD en células madre y medicina regenerativa.

Le podría interesar: Tres científicos ganan Premio Nobel de Medicina por revolucionar el estudio del sistema inmunológo

Popularidad de tratamientos antienvejecimiento

Por esta razón, se han popularizado términos como ‘antiaging o antienvejecimiento’, que se refieren al uso de células madre para mejorar, como según comenta el especialista, el aspecto, físico, mental y sexual de las personas.

En cuanto al aspecto físico, estas células mejoran la calidad del colágeno y la elastina que produce el cuerpo, lo que se refleja en una reducción de arrugas, líneas de expresión, y flacidez. Por otro lado, en cuanto a la salud mental, se regenera la producción de nuevas neuronas, lo que reduce la inflamación y fortalece el soporte vascular. Por último, en el aspecto sexual, las células madre estimulan la circulación sanguínea, que se traduce en una mejor erección y a su vez, un mejor rendimiento a nivel sexual.

Le podría interesar: ¿Es posible revertir envejecimiento con células madre y vivir 120 años? Esto dice ciencia

Obtención de células madre

Otro factor de gran importancia en cuanto a las células madre, es la forma de su obtención, pues estas se encuentran en todo el cuerpo humano. Por ejemplo, al interior de los huesos, de la grasa abdominal, de la zona interna de los muslos, y del cordón umbilical de los bebes, siendo este último, donde más células madre se encuentran, pues con uno de estos, se podrían tratar hasta 200 personas.

Lea también: Programas de medicina de precisión se fortalecen en el país

Valor de los tratamientos en el exterior y en Colombia

Como último tema de importancia, es el valor de estos tratamientos, pues en diferentes países alrededor del mundo, estos tratamientos rondan los $25.000 USD (Cerca de 100′000.000 de pesos colombianos), mientras que en Colombia, estos tratamientos se realizan, bajo los mismos estándares, y con precios de entre $5.000 y $10.000 USD (Entre $20′000.000 y $40′000.000 pesos colombianos).

Otras noticias: ¿Por qué se cae el cabello? conozca las causas y tratamientos contra la alopecia, hablan los médicos