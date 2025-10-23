Un humor fuera de lo común en la cinta animada “Frankie y los Monstruos”

Las cintas animadas también tienen su lado terrorífico pero divertido, desde el 23 de octubre entra a la cartelera colombiana “Frankie y los Monstruos” (Stitch Head), dirigida por Steve Hudson, película está basada en el libro infantil “Stitch Head” de Guy Bass, que trata de tener unos partes de Frankenstein, pero con la inocencia de una pequeña criatura que busca un lugar donde lo acepten.

Cortesía: Corazón Films - “Frankie y los Monstruos” Ampliar

“Frankie y los Monstruos” nos traslada a un castillo y laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, donde el más loco de los profesores despierta monstruosas creaciones a la Casi Vida, allí está Frankie, la primera creación del profesor. Frankie o Stitch Head hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se da cuenta de que existe. Ahora, un circo de rarezas llega al pueblo, y su dueño, Fulbert Freakfinder, necesita desesperadamente una nueva atracción. Pronto llega a la puerta del castillo, prometiéndole a Frankie fama, fortuna… y Amor.

Frankie es un ser diminuto, de cabeza calva cubierta de un mosaico de puntadas, y ojos hipnóticos. Un diseño de personajes fuera de lo normal para la animación, pero que se acomoda bien a la historia, con un mensaje que reflexiona sobre la humanidad y el amor. “Frankie y los Monstruos” (Stitch Head) llega a salas de cine colombianas desde el 23 de octubre.