¿Existe la posibilidad de operaciones militares de Estados Unidos en Colombia?: Adam Isacson explica

Adam Isacson, director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, habló en 10AM de la posibilidad de bombardeos por parte de Estados Unidos en territorio Colombiano y de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton.

Lista Clinton:

El director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos aseguró que esta inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton: “es un desprestigio, es una politización de este instrumento que se llama la lista Clinton, porque es un castigo bastante severo también”.

Afirmó que también se está castigando a Gustavo Petro por haber retado al gobierno de Trump y también por haber sido ineficaz en los esfuerzos de reducir la oferta de cocaína.

Reconoció que este “castigo” por parte de Trump es algo distinto ya que, en el pasado, los que han estado en esa lista son gente bastante desconocida que ya estaba en la mira de la DEA o la FBI, pero tenían perfiles bastante bajos.

Cifras de la lucha antinarcóticos:

Frente a los datos encontrados entre los dos gobiernos quienes aseguran que por parte de Colombia sí se está trabajando en la lucha antinarcóticos, pero Estados Unidos dice lo contrario, Adam Isacson, comenta que: “en Colombia se está produciendo un nivel récord de coca y de cocaína. El gobierno de Petro ha bajado la erradicación hasta menos que 10 hectáreas anuales”, pero indica que en zonas como el Catatumbo no hicieron nada.

¿Podría Estados Unidos hacer bombardeos en territorio colombiano?

El experto explicó que esta opción se ha barajado con México y actualmente México tiene una mejor relación con Estados Unidos que Colombia, entonces ¿Por qué no considerarlos como una posibilidad?

“El impacto sobre el narcotráfico sería mínimo. No es algo que realmente dañe al narcotráfico, por ejemplo, bombardear esas lanchas, ellos son un enlace muy bajo en la cadena del narcotráfico”.

Venezuela:

“Estamos hablando de la mayor presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio desde la crisis de los misiles de Cuba del año 1962. Uno no instala tanta presencia militar solo para espantar o solo para negociar. Están pensando en hacer algo más agresivo”, afirmó Adam Isacson, sobre la presencia de Estados Unidos en Venezuela.