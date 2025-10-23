Bombardeos a “narcolanchas” en el Pacífico y el Caribe: ¿cómo comenzó y qué consecuencias trae?

El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente, Donald Trump, ha llevado a cabo una serie de ataques a presuntas embarcaciones que transportan droga hacia este país norteamericano. Trump declaró que se trataba de una guerra no internacional en contra de estos estupefacientes que son impulsados por grupos criminales, entre estos, está el Tren de Aragua (venezolana) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN (colombiana).

Si bien estos operativos tienen como objetivo erradicar la presencia de drogas en los EE. UU., se han visto otro tipo de amenazas, que, para algunos dirigentes, como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estos bombardeos a lanchas son una violación a la soberanía, puesto que Trump ha tenido acercamientos hacia áreas marítimas de este país.

Por otro lado, las tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios ya era palpable desde hace mucho, pero, recientemente, a todo este caos, se le sumó también los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump por cuestiones de poder y discursos incendiarios por parte del mandatario colombiano. De igual manera, lo que muchos cuestionan es si estos ataques son legítimos, pues las lanchas y personas que estaban abordo, siguen siendo vidas humanas que merecían un debido proceso legal.

Ataques de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los EE. UU., catalogó a varias organizaciones criminales como grupos terroristas y carteles que atentan en contra de la seguridad Nacional. Dentro de esa clasificación, señaló a varios grupos, pero, la que más sobresalió, fue el Tren de Aragua, acusados de contrabando y tráfico de migrantes a este país.

Es así que el 19 de agosto del 2025, desde la Casa Blanca, se anunció el despliegue de tres destructores guiados Aegis frente a Venezuela como parte de la estrategia de Trump contra carteles latinoamericanos.

Los ataques comenzaron a inicios de septiembre, cuando se confirmó el primer bombardeo en las aguas del Caribe hacia el sur, allí, se informó que murieron 11 personas, la operación fue declarada como exitosa por parte del gobierno de Trump. Según el reporte, este era comandado por miembros del Tren de Aragua, asimismo, los ataques que se dieron después, tenían como base que, se estaba traficando drogas que tenían vínculos con grupos criminales.

Aparte de esto, el 22 de octubre del 2025, se dio conocer el primer ataque en el Pacífico, esto, corroborado por el pentágono y el gobierno, quienes calificaron el bombardeo como “combate al narcotráfico transnacional”.

¿Es legal bombardear en aguas internacionales?

La Universidad Nacional, en un artículo, explicó que, pese a que los océanos tiene zonas totalmente libres, como la alta mar, no significa que cualquier acción o actividad es permitida, puesto que existen límites y deberes, incluso en el uso de la fuerza con las embarcaciones que tengan un aspecto poco convincente, lo que condiciona y restringe las acciones que pueda tener un país.

Asimismo, las Naciones Unidas establecieron una serie de reglas que condicionan lo que se puede realizar en estas áreas marítimas. Pese a lo establecido por esta entidad, existen marcos legales que deben respetarse, por ejemplo, una embarcación puede ser retenida y atacada si esta ya está siendo perseguida desde tierra hasta alta mar. Además, si algún país quiere retener un barco o lancha que provenga de otro país y tenga aspecto sospechoso, puede hacerlo, pero sin emplear, acciones letales.

