Pentágono anuncia segundo bombardeo en el Pacífico contra “narcolancha”, deja tres muertos

Este nuevo ataque en el Pacífico se conoce menos de 24 horas después de que Estados Unidos confirmara la primera operación contra una embarcación en “aguas internacionales” cerca de Colombia. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth anunció, a través de la red social X, la destrucción de una segunda embarcación presuntamente cargada de drogas en el Pacífico.

De acuerdo con el líder del Pentágono, tres tripulantes que se encontraban a bordo fallecieron. Según Hegseth, “no son simples narcotraficantes, sino narcotraficantes. Son Al Qaeda de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia.”

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD). Una vez más, los terroristas fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dice el comunicado.

Este es el segundo ataque, en menos de 24 horas, que reportan las fuerzas militares de Estados Unidos en el Pacífico en contra de una “narcolancha”. Una operación previa habría abatido a dos personas en una embarcación que presuntamente habría salido de Colombia.

Esto marca una expansión de la letal campaña antinarcóticos de la administración Trump, que hasta ahora se centraba en el presunto tráfico en el Sur del Mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en redes sociales, advirtió que “estos ataques continuarán, día tras día...no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos hasta que se extinga la amenaza al pueblo estadounidense”.

Hasta el momento, esta serie de operativos contra embarcaciones, presuntamente narcotraficantes, deja al menos 37 muertos, en al menos 11 operaciones en el Caribe y ahora el Pacífico, 9 de ellas reportadas por el secretario de Guerra junto con videos y evidencia de los operativos, y dos fueron informadas por el presidente Trump sin ningún soporte de la operación ni más detalles.

Más temprano, el presidente Trump, desde la Casa Blanca, indicó que en los próximos días podría entregar al Congreso un informe sobre estas operaciones en “aguas internacionales”, para explicar “exactamente qué haremos cuando lleguemos a tierra”. Sin embargo, añadió: “No tenemos por qué hacerlo”.

Sugirió también que su administración se prepara para ampliar la campaña e incluir también objetivos terrestres, aunque no especificó cuándo ni dónde podría ocurrir.

“Vendrán un poco más por tierra porque ya no vienen por barco”, dijo el presidente. “... Y los atacaremos muy duro cuando lleguen por tierra. Y aún no lo han experimentado. Pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo”.