¿Qué caminos tienen los bancos colombianos ante las sanciones financieras a Petro en Lista Clinton?

Alberto Lozano Vila, exdirector de la UIAF, (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia), explicó en 6AM de Caracol Radio que la lista en la que se incluyó al presidente Gustavo Petro no es la famosa “lista Clinton”, sino una lista específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Esta lista es diferente a la de los Rodríguez Orellana y se conoce como la lista Biden, que es una orden ejecutiva, específicamente el decreto 14050, originalmente diseñado para el fentanilo y las drogas sintéticas.

De acuerdo con Lozano, Washington optó por esta orden ejecutiva en lugar de programas existentes como el de Venezuela o el del narcotráfico, porque los hechos que pudieron demostrar se ajustan a los presupuestos de esta orden. Según el experto, la particularidad de esta lista es que no requiere que la persona sea capturada “con las manos en la masa” o que esté escondida, sino que está diseñada para personas que, a plena luz del día, ponen en riesgo la lucha contra las drogas, no solo a través de transacciones financieras, sino también con actividades.

En ese sentido, el comunicado del Despacho Oval indica que el presiente Petro, con sus acciones puso en riesgo la lucha contra las drogas. Para Lozano, esta es la razón principal de su inclusión en la lista.

Los caminos que barajan los bancos colombianos

En cuanto a las implicaciones para los bancos en Colombia, Lozano señaló que, debido a 30 años de desarrollo de matrices de riesgos y reglamentos, los bancos ya tienen medidas organizadas. Las entidades no son arbitrarias y estudian caso por caso, siguiendo una sentencia de la corte y la Superintendencia Financiera que exige analizar cada situación individualmente para determinar si las entidades están en riesgo.

Tal como aclaró el exdirector de la UIAF, existen transacciones permitidas, como las relacionadas con la salud y la seguridad social, y otras prohibidas, como la compra de criptomonedas o giros a Nueva York. Añadió que, se espera un desmonte gradual de las relaciones financieras, y las entidades están analizando el caso con detenimiento.

Para una persona incluida en la lista, como Verónica Alcocer o Nicolás Petro, las transacciones diarias como comprar una casa o sacar un celular se ven afectadas. Para comprar una casa, por ejemplo, se requiere un notario, quien, aunque no puede negar el servicio por ser público, probablemente lo reportará. El banco, por su parte, podría exigir pruebas de que la transacción no es ilícita.

Comentó que, cada entidad tomará medidas mitigantes, que pueden ir desde negarse a realizar la transacción hasta simplemente reportarla a las autoridades. La situación varía según la persona, ya que la primera dama, el hijo del presidente y el ministro del Interior, Armando Benedetti están en la lista por razones diferentes.

La salida de la lista no es un proceso fácil. Existen diversas vías: una de ellas es la negociación directa, donde se promete un cambio en las políticas y conductas, aunque la probabilidad de que esto suceda se considera “cero”. La otra alternativa es demostrar que hubo un error. Subrayó que la decisión de sacar a alguien de la lista la toma la OFAC.

Noticia en desarrollo