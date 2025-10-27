No hay evidencias para que entrara en lista Clinton, iremos a los tribunales: abogado de Petro en EEUU

También conocido como Dan o Danny Kovalik, es un abogado estadounidense especializado en derechos humanos y derechos laborales, también es activista político y ha ejercido como docente de Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.

Kovalik recibió el Premio “Project Censored” por su artículo que expuso el asesinato sin precedentes de sindicalistas en Colombia. Estos premios son entregados bajo la promoción de trabajos de periodismo independiente.

A su vez, ha dictado distintas conferencias y escrito distintos análisis en relación con los derechos humanos internacionales y la política exterior de Estados Unidos.

Dan Kovalik, es el abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. En entrevista con 6Am de Caracol Radio el abogado indicó que el presidente está evaluando interponer una demanda por difamación contra Donald Trump.

¿Cómo conoció a Gustavo Petro?

El abogado indicó que conoció a Gustavo Petro hace unos 20 años, cuando era senador: “Yo trabajaba en Colombia. De hecho, participé en el caso contra Coca-Cola, si recuerdan, y él era senador y exponía el escándalo parapolítico, yo era abogado del sindicato de trabajadores en el sector de la metalurgia y allí tenía que dirigirme a los senadores sobre lo que estaba pasando en Colombia ahí fue cuando lo conocí por primera vez”.

Lista Clinton:

Básicamente es una decisión política que el presidente Petro esté en esta lista.

El abogado indicó que es muy probable que se haya incluido en esta lista porque se ha convertido en uno de los defensores más importantes del pueblo palestino en el mundo e hizo declaraciones muy enérgicas contra el genocidio en Palestina cuando estuvo en Nueva York; y segundo, porque no apoyó una intervención de los Estados Unidos en Venezuela.

Dice el abogado Kovalik que no ha visto ninguna evidencia de narcotráfico en contra del presidente Petro porque no existe. Estas son acusaciones sin ninguna base y que extrañamente son similares a las que están haciendo contra pescadores en el mar Caribe y en el Pacífico: “Hay que saber quién es verdaderamente el que está haciendo bullying o el que está matoneando a otro en esta situación y no es el presidente Petro, es el presidente Trump”, puntualizó el abogado.

Estrategia de defensa al presidente Petro:

En entrevista con 6AM el abogado indicó que la estrategia de defensa es muy fácil ya que no hay pruebas en contra del mandatario y es evidente que sí está luchando contra el narcotráfico, “La verdad está de nuestro lado”

Además confirmó que sí demandarán al presidente Donald Trump por difamación.

El abogado también contó que su trabajo será pro bono porque cree en la inocencia del presidente Gustavo Petro. Agregó que sí hay casos de personas que han salido de la lista Clinton, no es fácil pero es un camino que van a perseguir.