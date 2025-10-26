Hernán Muriel, creador digital, ganó la consulta del Pacto Histórico en Antioquia

Medellín, Antioquia

El creador de contenidos Hernán Muriel Pérez, reconocido por su trabajo en espacios digitales bajo el nombre de Cofradía para el cambio, se consolidó como el gran ganador de la consulta del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Antioquia.

De acuerdo con el Boletín 12 de la Registraduría Nacional, Muriel obtuvo 38.652 votos, la mayor votación de los aspirantes en el departamento. Su triunfo ratifica la importancia de las redes sociales y los nuevos liderazgos digitales en la política local, logrando superar a políticos tradicionales y candidatos con estructuras partidistas más consolidadas.

El resultado lo posiciona como una de las cartas más visibles del Pacto Histórico en Antioquia, en un escenario marcado por la baja participación, ya que apenas el 2,28 % del censo electoral votó en la consulta en este departamento.

Alejandro Toro y su papel en la consulta

El segundo lugar en Antioquia lo ocupó Alejandro Toro Ramírez, actual representante a la Cámara y cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Toro, quien ha defendido causas como la economía popular y los procesos comunitarios en Medellín, obtuvo 17.702 votos, consolidándose como uno de los aspirantes con mayor trayectoria política dentro del Pacto Histórico en el departamento.