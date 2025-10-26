Baja participación en consulta del Pacto Histórico en Medellín y municipios de Antioquia

Medellín, Antioquia

En Antioquia la consulta interpartidista del Pacto Histórico se llevó a cabo este domingo 26 de octubre con total tranquilidad, aunque con baja participación ciudadana en Medellín y en la mayoría de municipios del departamento.

Según informó Luis Fernando Begué Trujillo, secretario de Gobierno Departamental, la jornada no presentó alteraciones. “De acuerdo con el reporte que nos entrega la Fuerza Pública, la jornada electoral de la consulta interpartidista no registró inconvenientes en Antioquia. Se brindaron todas las garantías en el departamento y la Registraduría tampoco reportó dificultades”, aseguró el funcionario.

En total se instalaron 1.267 puestos de votación con 2.208 mesas en los 125 municipios de Antioquia, de los cuales 706 fueron urbanos y 524 rurales. La Registraduría confirmó que en ninguna de estas mesas se reportaron incidentes y que los ciudadanos contaron con las garantías para ejercer su derecho al voto.

Petro denuncia y las respuestas desde Medellín y Antioquia

En medio de la jornada, el expresidente Gustavo Petro denunció en su cuenta de X: “Silencios, pero en Medellín no dejan votar, gentes maravillosas. Flores antioqueñas de pura cepa por la democracia y la libertad de Colombia”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, respondió de inmediato y desmintió la acusación: “Esto es absolutamente falso. Delirante. Todas las garantías se han dado y están dadas hasta el cierre de las urnas y luego para el escrutinio. Irresponsable. Petro, usted no está bien. Pobre Colombia. Saldremos adelante”.

A su vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció en contra de las afirmaciones del exmandatario: “Qué difícil resulta para Usted hablar con la verdad: esta imagen es de Unicentro, Bogotá. Ahora bien, en la Antioquia que tanto le duele, con todas las garantías y la logística necesaria, el panorama fue igual: soledad y apatía en la consulta que usted promovió. ¡Impresionante su liderazgo!”.