“Cuenta con mi apoyo”: Carolina Corcho a Iván Cepeda tras quedar segunda en la consulta del Pacto

Colombia

Tras quedar segunda en la consulta del Pacto Histórico, la exministra Carolina Corcho, felicitó al senador Iván Cepeda, ahora candidato de la colectividad a la Presidencia, y le manifestó su apoyo a su campaña.

“Felicito al Senador Iván Cepeda que ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo. Les invito a respaldar al candidato del Pacto Histórico, y a su lista al congreso organizada de manera democrática, paritaria y popular”.

#POLÍTICA “Quiero felicitar al senador Iván Cepeda, su triunfo en esta consulta es contundente, por supuesto que yo soy una demócrata y honró los acuerdos”, aseguró la exministra y quien resultó segunda en la consulta del Pacto Histórico, Carolina Corcho.



Pido además a la… pic.twitter.com/i2zggVjwab — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 27, 2025

Corcho también agradeció a las más de 600 mil personas que votaron por ella este domingo e insistió en que hizo una campaña “honorable y con los recursos de la propia gente”. Aseguró que es el inicio de “un movimiento que busca renovar la política en Colombia”.

“Hicimos una campaña honorable, honesta, sin calumnias ni agresiones a nuestros contendores, construida desde abajo con las bases progresistas, con los recursos de la propia gente, una campaña con ideas, con la gente y los movimientos sociales, alejada del transaccionismo y las prácticas clientelistas tradicionales, recorrimos el país sembrando ideas de cambio y esperanza”.

La cabeza de lista al Senado:

Por otro lado la exministra Carolina Corcho se refirió a los acuerdos políticos establecidos el pasado 19 de junio y según los cuales el segundo en la consulta presidencial o quien haya sacado más votos en las consulta al Congreso debe ser quien enacabece la lista al Senado. Señaló que no puede existir el bolígrafo en las próximas elecciones.

“Se planteó que el segundo o la segunda de la lista encabezaría la lista del Senado. Estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que estamos en esa reflexión, pero ese es el acuerdo político. Es claro que no existe el bolígrafo, todos los dignatarios y dignatarias que va a presentar el Pacto Histórico, el próximo año, deben ser refrendados por el voto popular”.

#POLÍTICA “En los acuerdos políticos suscritos por el Pacto Histórico hasta el día de hoy, es claro que no existe el bolígrafo, todos los dignatarios y dignatarias que va a presentar el Pacto Histórico, el próximo año, deben ser refrendados por el voto popular”, respondió la… pic.twitter.com/CWILYhiMNN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 27, 2025

Agregó Corcho que se quedará en el país, seguirá haciendo parte de la discusión pública y política y ahora realizará un recorrido por las regiones en agradecimiento a “los comités ciudadanos en los municipios, en los barrios que me acompañaron”.