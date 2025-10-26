Metro de Medellín restablece servicio en la Línea A entre Aguacatala y El Poblado

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín anunció que desde las 4 de la tarde, de este domingo, 26 de octubre, se reanudó la operación completa de la Línea A, tras finalizar los trabajos de estabilización en el tramo afectado por la socavación entre las estaciones El Poblado y Aguacatala.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, informó que la puesta en servicio se logró antes de lo previsto gracias al trabajo ininterrumpido de los equipos técnicos y de apoyo.

“Nosotros queremos informarle a la gente que el sistema está listo en tiempo menor al que se creía requerido para arreglar esta situación, casi que nos adelantamos dos días, gracias a todo el equipo del Metro, felicitar al Metro, a todos los trabajadores”, afirmó el mandatario local.

Un balance agridulce: un trabajador falleció y cuatro más resultaron heridos

Aunque el restablecimiento del servicio representa un avance importante para la movilidad de los ciudadanos, el alcalde lamentó la muerte del trabajador Julián Andrés Valderrama, de 28 años, quien fue atropellado en un accidente ocurrido en la madrugada de este viernes.

“Esto es una noticia para nosotros, en cierta forma, muy importante, pero es agridulce, porque es una muy buena noticia frente a la operación ya de todo el sistema y normalizar el sistema, especialmente entre estas dos estaciones, pero lamentando mucho la pérdida de la vida de Julián Andrés Valderrama, quien murió el día de hoy en un accidente absurdo, producido por un conductor que había consumido licor aproximadamente a las 4:30 de la mañana”, expresó Gutiérrez.

El mandatario agregó que otro trabajador, Manuel José, permanece en cuidados intensivos en la Clínica Las Vegas, mientras que Juan Esteban Celis, Luis Fernando Gutiérrez y Fabio Nelson Úsuga ya fueron dados de alta.

Avances técnicos de la obra

Las labores incluyeron el relleno de la oquedad, la instalación del riel y las pruebas de seguridad necesarias para habilitar nuevamente el tramo afectado. El alcalde aseguró que el procedimiento se cumplió con todos los protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios.

“O sea que, por un lado, dar el balance positivo de puesta en marcha de nuevo del sistema, luego de cumplir todo el procedimiento de llenado del hueco, de llenado de la oquedad, de instalación del riel, de todas las pruebas que hace el Metro, contando con la absoluta seguridad justamente para todos los usuarios”, indicó el mandatario.