🔴 Resultados HOY consultas de Pacto Histórico: Conteo de votos EN VIVO y ganadores

La jornada electoral que definirá el rumbo interno del Pacto Histórico ha concluido y da paso a la fase más crucial: el escrutinio de los votos. Este domingo 26 de octubre de 2025, millones de colombianos participaron en una consulta interpartidista marcada por la alta participación y el cúmulo de incertidumbres jurídicas que ahora se trasladan al conteo final.

El país entero espera respuesta a la pregunta clave: ¿Quién será el abanderado presidencial de la coalición de gobierno y cómo quedarán conformadas sus listas al Congreso para la batalla electoral de 2026?

La atención se centra ahora en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que comienza a publicar los primeros resultados preliminares. La incógnita sobre el destino de los votos para Daniel Quintero, quien renunció a la contienda, pero permaneció en el tarjetón, añade un nivel de dramatismo sin precedentes a esta noche electoral.

Los candidatos a la presidencia

El tarjetón rosado para la precandidatura presidencial es, sin duda, el más vigilado.

Iván Cepeda: Con un discurso enfocado en la defensa de los acuerdos de paz y la cohesión de la coalición, el senador aparece mostrando una fuerza significativa en los departamentos de la Región Caribe y el centro del país.

Carolina Corcho: La exministra de Salud capitaliza un voto sustancial en Antioquia y el Eje Cafetero, áreas donde su perfil técnico y su manejo durante la pandemia resonaron con un sector del electorado.

Daniel Quintero: Aunque oficialmente fuera de la contienda, la cantidad de sufragios que capture será el dato político más analizado de la noche, pues definirá la legitimidad del ganador final y pondrá a prueba la capacidad de las directivas del Pacto Histórico para manejar el resultado.

Los equipos de los candidatos presidenciales se encuentran en sus centros de cómputo, analizando cada tendencia.

Siga el minuto a minuto del conteo de votos y los resultados oficiales de la Consulta del Pacto Histórico HOY 26 de octubre:

4:39 p.m. | En el boletín 5 de la Registraduría, el precandidato lidera la votación con el 59.31%

4:32 p.m. | Tercer boletín entregado por la Registraduría Nacional anuncia que el precandidato Iván Cepeda lidera la votación con un 59.31%. Cuenta hasta el momento con 21.394 votos en 2.694 mesas procesadas.

4:28 p.m. | El Registrador Nacional oficializa el cierre de la jornada electoral y confirma que no hubo problemas en los puestos de votación.

4:19 p.m. | Avanza el conteo de votos: Iván Cepeda lidera con 737, Carolina Corcho con 424 y Daniel Quintero 61 votos.

4:10 p.m. | La Registraduría Nacional emitió el primer boletín de la consulta del Pacto Histórico.

