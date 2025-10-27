“Pacto Histórico es, sin duda, la fuerza política más grande en el país”: Cepeda tras ganar consulta
El ahora candidato presidencial calificó de “indignate e inadmisible” que el Consejo Nacional Electoral aún no haya otorgado la personería jurídica.
Colombia
Tras ser declarado ganador de la consulta presidencial de la izquierda, el senador y ahora oficialmente candidato Iván Cepeda entregó un discurso sobre el desarrollo de esta jornada democrática. Dijo que esta votación demuestra la fuerza y vigencia del Pacto Histórico.