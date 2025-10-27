¿Cuándo juega Colombia sub 17 en el Mundial femenino? Fecha, hora y rival en octavos de final / FCF

Luego de un destacado balance en la fase de grupos, la Selección Colombia sigue su curso en el Mundial femenino sub-17. El próximo reto serán los octavos de final, instancia en la que tendrá que enfrentar a una potencia mundial de la categoría.

Le puede interesar: Katherine Tapia fue nominada al premio a la mejor arquera del mundo 2025

Desde Marruecos, la Selección Colombia Femenina Sub-17 llevó a cabo su jornada de entrenamiento con la mirada puesta en Japón para afronta los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025.#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/fSSwYiLnCB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2025

A pesar de haber terminado como segunda del Grupo E, y con ello salvarse de avanzar como una de las mejores terceras del campeonato, la Tricolor quedó anclada junto con Japón, seleccionado que suma un título mundial y dos subtítulos.

Claro está que las niponas fueron las líderes de menor puntaje durante la primera ronda, teniendo en cuenta que sumaron los mismos 7 puntos que Paraguay, pero se quedaron con el puesto gracias al gol diferencia. Así las cosas, sumaron apenas una unidad más que el equipo colombiano, motivo por el cual se espera un duelo parejo.

¿Cuándo juega Colombia sub 17 en el Mundial femenino?

La Selección Colombia se enfrentará con Japón en los octavos de final del Mundial femenino sub-17. Este duelo está programado para el miércoles 29 de octubre, a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana).

Recuerde que el minuto a minuto de este partido lo podrá seguir en la página web de Caracol Deportes, así como los detalles previos y posteriores al compromiso.

📸 ¡𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗔𝗦! 🤩



𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗺𝗼𝘀 en 𝗥𝗮𝗯𝗮𝘁 preparando los 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🆚 🇯🇵#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/M0Y2Jslq1I — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2025

Es preciso recordar que la última vez en que Colombia accedió a la fase final de un Mundial femenino sub-17 fue en el 2022, cuando terminó siendo subcampeona del certamen. Aquel año, el elenco nacional, por la cantidad de equipos, accedió directamente a los cuartos de final, donde goleó a Tanzania por 3-0.

Habrá que esperar si este grupo comandado por Carlos Paniagua logra repetir aquella presentación inolvidable y, por qué no, logra traerse el título mundial.

Entérese acá: La Selección Colombia ya le tiene reemplazo a Nigeria, para partido amistoso de noviembre