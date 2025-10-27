Katherine Tapia fue nominada al premio a la mejor arquera del mundo 2025

Katherine Tapia, arquera de la Selección Femenina de Fútbol de Colombia / Getty Images / Matt McNulty - FIFA

Desde 1987, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) organiza cada año votaciones y análisis estadísticos para premiar a las mejores jugadoras y jugadores del mundo en el año. A diferencia de otros eventos, las clasificaciones del IFFHS se elaboran desde enero a diciembre y no por temporada.

La portera de 32 años de edad logró esta nominación gracias a sus destacadas actuaciones con la Selección Colombia en la Copa América Femenina 2025, torneo en el que la Tricolor se consolidó subcampeona tras perder con Brasil en la serie de penales (4-5). Además, su desempeño con el Palmeiras en el torneo brasileño fue determinante para que la cordobesa recibiera el reconocimiento.

Los resultados de las votaciones, realizadas por los miembros de la IFFHS, entre los que hacen parte expertos y periodistas deportivos de al menos 120 países distribuidos en los cinco continentes, se espera que se den a conocer durante el mes de diciembre.

Vale mencionar que cada día la página oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol va revelando la lista de nominados en las diferentes categorías.

Lista de las candidatas a la Mejor Portera del Mundo de la IFFHS 2025

La lista está conformada por las 10 mejores arqueras del mundo, entre ellas cinco representantes de Europa, cuatro de América y una de África.