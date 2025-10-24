¿Qué necesita Colombia para clasificar a Octavos de final del Mundial Femenino Sub 17?

Selección Colombia Femenina tras vencer a Costa de Marfil en el Mundial Sub 17 / Getty Images / Charlotte Wilson - FIFA

¡La Tricolor sigue con la ilusión intacta! La Selección Femenina de Fútbol de Colombia disputará su último partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 contra Corea del Sur.

Colombia tuvo un inicio complicado en el campeonato tras ser goleado 0-4 por España, sin embargo, en la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub 17 logró vencer 3-0 a Costa de Marfil. Este triunfo le permitió ascender al segundo lugar y mantener la ilusión de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Le puede interesar: ¡Programación deportiva para el fin de semana! Premier League, Mundial Femenino Sub 17 y mucho más

Parcialmente, el Grupo E se encuentra de la siguiente manera:

Posición Selección Puntos Diferencia 1. España 6 +9 2. Colombia 3 -1 3. Costa de Marfil 1 -3 4. Corea del Sur 1 -5

En esta situación del Grupo E, la Selección de España estaría asegurando su clasificación anticipada, al conseguir un puntaje perfecto de 6 puntos y +9 en la diferencia de gol, pues en su debut del campeonato se impuso 4-0 frente a Colombia y en la segunda jornada derrotó 5-0 a Corea del Sur.

📸 ¡𝙎𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝘼𝘿𝙀𝙇𝘼𝙉𝙏𝙀! 💪



𝙄𝙢𝙖́𝙜𝙚𝙣𝙚𝙨 del 𝙩𝙧𝙞𝙪𝙣𝙛𝙤 de nuestra 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙖 𝙎𝙪𝙗 𝟭𝟳 🆚 🇨🇮



🇨🇴 3-0 🇨🇮#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/49YP0UTOj5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

Las cuentas que necesita Colombia

Si Colombia vence a Corea del Sur clasificaría directamente a los octavos de final con 6 puntos. Por su parte, si las dirigidas por Carlos Paniagua golean al seleccionado asiático y España pierde por una amplia diferencia ante Costa de Marfil (algo poco probable) podría pelear el primer puesto del Grupo E dependiendo de la diferencia de gol.

Lea también: Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-17: así queda Colombia tras golear a Costa de Marfil

En caso de que la Tricolor empate avanzará a los octavos de final del Mundial Sub 17 en el segundo lugar, siempre y cuando España le gane o iguale con Costa de Marfil.

Por otro lado, si Colombia pierde con Corea del Sur, aún existiría una pequeña posibilidad de avanzar como una de las mejores terceras, pero si la Tricolor quiere clasificar como segunda, dependerá de que Costa de Marfil no le gane a España.

¿Cuándo jugará la Selección Femenina de Colombia?

La Selección Colombia disputará la última jornada del Grupo E del Mundial Sub 17, frente a Corea del Sur, este sábado 25 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana (hora Colombia), en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI.

Usted podrá seguir las emociones de este partido a través del minuto a minuto de la página web de Caracol.com.co.