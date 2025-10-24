Selección Colombia

La Selección Colombia ya le tiene reemplazo a Nigeria, para partido amistoso de noviembre

El juego con los nigerianos debió ser cancelado, debido a que estos estarán disputando el repechaje al Mundial.

James Rodríguez y Luis Suárez jugadores de la Selección Colombia / Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia ya tiene nuevo rival para la doble fecha FIFA del mes de noviembre. El combinado nacional no podrá enfrentar a Nigeria el martes 18 de noviembre como estaba establecido inicialmente.

El combinado nacional se estará enfrentando ahora a Australia, segundo rival de Oceanía al que se medirá en esta doble fecha, teniendo en cuenta que el sábado 15 de noviembre se enfrentará a Nueva Zelanda.

El juego ante los australianos se disputará en el estadio Citi Field de Nueva York el martes 18 de noviembre a partir de las 8:00PM, hora local; 9:00PM, hora colombiana.

El partido ante los neozelandeses ya estaba programado para el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 7:00PM, hora local; 6:00PM, hora colombiana.

¿Por qué no se llevará a cabo el juego ante Nigeria?

El partido ante Nigeria no pudo disputarse debido a que la selección nigeriana no logró clasificar de manera directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En noviembre, los nigerianos estará disputando el repechaje.

