La Selección Colombia ya le tiene reemplazo a Nigeria, para partido amistoso de noviembre
El juego con los nigerianos debió ser cancelado, debido a que estos estarán disputando el repechaje al Mundial.
La Selección Colombia ya tiene nuevo rival para la doble fecha FIFA del mes de noviembre. El combinado nacional no podrá enfrentar a Nigeria el martes 18 de noviembre como estaba establecido inicialmente.
El combinado nacional se estará enfrentando ahora a Australia, segundo rival de Oceanía al que se medirá en esta doble fecha, teniendo en cuenta que el sábado 15 de noviembre se enfrentará a Nueva Zelanda.
El juego ante los australianos se disputará en el estadio Citi Field de Nueva York el martes 18 de noviembre a partir de las 8:00PM, hora local; 9:00PM, hora colombiana.
El partido ante los neozelandeses ya estaba programado para el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 7:00PM, hora local; 6:00PM, hora colombiana.
¿Por qué no se llevará a cabo el juego ante Nigeria?
El partido ante Nigeria no pudo disputarse debido a que la selección nigeriana no logró clasificar de manera directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En noviembre, los nigerianos estará disputando el repechaje.