Definido el difícil rival de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial Femenino Sub-17
La Tricolor tendrá un nuevo reto en la Copa del Mundo, ahora buscando los cuartos de final.
La Selección Femenina de Colombia disputó en la mañana de este sábado 25 de octubre la última jornada correspondiente a la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 frente a Corea del Sur. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer por la minina diferencia de gol a las asiáticas, gracias a la anotación de London Clawford al minuto 73′.
La Selección Colombia venció a Corea del Sur y avanzó a los octavos del Mundial Femenino Sub-17
La Selección de España clasificó en el primer lugar del Grupo E tras conseguir un puntaje perfecto de 9 sobre 9, pues ganó los tres partidos disputados frente a Colombia (4-0), Corea del Sur (5-0) y Costa de Marfil (3-0).
Por su parte, Colombia logró avanzar a la siguiente instancia del torneo en el segundo lugar al conseguir 6 puntos, dejando fuera de competencia a las selecciones de Asia y África, al no poder disputar un cupo como mejor terceras debido a que no alcanzaron un puntaje suficiente en comparación con otros equipos.
Vale recordar que las selecciones que clasificaron a los octavos de final fueron las siguientes: Italia, Brasil, Corea del Norte, México, Estados Unidos, China, Canadá, Francia, España, Colombia, Japón, Francia, Países Bajos, Marruecos y Nigeria.
¿Cuál es el rival de Colombia en octavos?
La Selección Colombia consiguió su cupo directo a octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 tras terminar en el segundo lugar del Grupo E con 6 puntos de 9, pues el único partido que perdió en la fase de grupos fue contra España (0-4) en el debut del campeonato.
La Tricolor, que finalizó en el segundo lugar del Grupo E, se enfrentará en la siguiente instancia del campeonato a la Selección de Japón, que lideró el Grupo F con un total de 7 puntos, tras conseguir dos victorias y un empate.
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?
Colombia se enfrentará con Japón el próximo miércoles 29 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia), juego válido por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17. La selección que consiga el triunfo clasificará a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.