Definido el difícil rival de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial Femenino Sub-17

La Selección Femenina de Colombia disputó en la mañana de este sábado 25 de octubre la última jornada correspondiente a la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 frente a Corea del Sur. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer por la minina diferencia de gol a las asiáticas, gracias a la anotación de London Clawford al minuto 73′.

La Selección Colombia venció a Corea del Sur y avanzó a los octavos del Mundial Femenino Sub-17

La Selección de España clasificó en el primer lugar del Grupo E tras conseguir un puntaje perfecto de 9 sobre 9, pues ganó los tres partidos disputados frente a Colombia (4-0), Corea del Sur (5-0) y Costa de Marfil (3-0).

Por su parte, Colombia logró avanzar a la siguiente instancia del torneo en el segundo lugar al conseguir 6 puntos, dejando fuera de competencia a las selecciones de Asia y África, al no poder disputar un cupo como mejor terceras debido a que no alcanzaron un puntaje suficiente en comparación con otros equipos.

Vale recordar que las selecciones que clasificaron a los octavos de final fueron las siguientes: Italia, Brasil, Corea del Norte, México, Estados Unidos, China, Canadá, Francia, España, Colombia, Japón, Francia, Países Bajos, Marruecos y Nigeria.

¿Cuál es el rival de Colombia en octavos?

La Selección Colombia consiguió su cupo directo a octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 tras terminar en el segundo lugar del Grupo E con 6 puntos de 9, pues el único partido que perdió en la fase de grupos fue contra España (0-4) en el debut del campeonato.

La Tricolor, que finalizó en el segundo lugar del Grupo E, se enfrentará en la siguiente instancia del campeonato a la Selección de Japón, que lideró el Grupo F con un total de 7 puntos, tras conseguir dos victorias y un empate.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia se enfrentará con Japón el próximo miércoles 29 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia), juego válido por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17. La selección que consiga el triunfo clasificará a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.