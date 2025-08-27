¿Cómo consultar los resultados del Saber Pro 2025?: paso a paso desde la plataforma del Icfes

Cada año, miles de estudiantes en Colombia presentan la prueba Saber Pro no solamente como un requisito para graduarse en sus carreras universitarias, sino también con el objetivo de aspirar a una beca para cursar una maestría, bien sea por parte del Icetex o de alguna institución de educación superior en Colombia.

Según cifras del Icfes, unos 250.000 estudiantes presentaron las pruebas Saber Pro y TyT el pasado 18 de mayo en Colombia por medio de un examen conformado por preguntas de selección múltiple con una duración de más de cuatro horas que permitió evaluar sus conocimientos en cinco componentes específicos:

Lectura crítica

Razonamiento cuantitativo

Competencias ciudadanas

Comunicación escrita

Inglés.

Tras la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, el Icfes anunció que los resultados se publicarán el próximo viernes 29 de agosto. Estos se darán a conocer desde el portal web de la entidad.

¿Cómo se pueden consultar los resultados de la prueba Saber Pro 2025?

Para conocer los resultados de la prueba Saber Pro 2025, los estudiantes deben llevar a cabo el siguiente proceso:

Ingresar a la página web www.icfes.gov.co.

Dar clic en la opción “Resultados” .

. Dirigirse al apartado " Consulta los resultados individuales de los exámenes" y dar clic en la opción “2021 en adelante”.

de los exámenes" y dar clic en la opción “2021 en adelante”. Allí deberá indicar su tipo y número de documento, fecha de nacimiento y el número de registro con el que presentó la prueba Saber Pro. Además, deberá hacer la validación de seguridad que aparece en la página.

y el número de registro con el que presentó la prueba Saber Pro. Además, que aparece en la página. Tras realizar este proceso, no solamente podrá conocer los resultados obtenidos en la prueba Saber Pro, sino que además podrá recibir el respectivo certificado que indica la presentación de la misma.

En ese orden de ideas, es importante que los estudiantes tengan a la mano el número de registro, ya que es uno de los datos que pide la plataforma del Icfes para iniciar sesión y consultar los resultados correspondientes al Saber Pro.

¿Cómo consultar el número de registro?

Si una persona no cuenta con su número de registro, podrá consultarlo a través del sistema Prisma del Icfes. Allí, deberá iniciar sesión con su usuario y contraseña (o con su número de documento y contraseña). Luego de ello, puede ingresar a la sección “Citación”, después en “Consultas” y al final en “Consultar citación” para identificar el número correspondiente al de la prueba Saber Pro.

¿Qué estudiantes deben presentar la prueba Saber Pro en Colombia?

En Colombia, los estudiantes que cada año deben presentar el Saber Pro son aquellos que han aprobado el 75% de los créditos correspondientes a su programa de pregrado; por lo tanto, será notificado para realizar la inscripción y el pago. De esta manera, podrá llevar a cabo la prueba en las fechas que indique el Icfes.

Cabe mencionar que este examen mide el nivel educativo no solamente de los estudiantes que están próximos a graduarse en sus programas de pregrado, sino también el de las universidades; por ende, estas también quedan estandarizadas en una clasificación.

Por lo general, el puntaje promedio en este examen es de 250 puntos. Mientras que el máximo es de 500 puntos.